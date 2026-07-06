Huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 26 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 61 người được phân công thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH tại cơ sở trên địa bàn phường Sơn Tây và xã Đoài Phương.

Chương trình huấn luyện được xây dựng bài bản, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, nhằm trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ PCCC và CNCH tại cơ sở.

Toàn cảnh lớp huấn luyện.

Tại phần lý thuyết, các học viên được phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Báo cáo viên tập trung phân tích những yếu tố, đặc điểm của một số vụ cháy xảy ra gần đây trên địa bàn. Từ đó hướng dẫn các biện pháp phòng cháy phù hợp như kiểm soát nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt; sử dụng điện an toàn; lắp đặt thiết bị bảo vệ, aptomat và ngắt điện đối với khu vực không cần thiết.

Các học viên cũng được hướng dẫn việc quản lý, sắp xếp hàng hóa bảo đảm thông thoáng, không che chắn lối thoát nạn; không để vật tư, hàng hóa dễ cháy gần nguồn nhiệt; đầu tư trang bị phương tiện PCCC và CNCH tại cơ sở, đồng thời thường xuyên bảo dưỡng, duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống, phương tiện theo quy định. Ngoài ra, báo cáo viên đã giới thiệu, hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy 114 để kịp thời thông tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi xảy ra cháy, nổ, sự cố cần hỗ trợ.

Học viên được hướng dẫn cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ

Tại phần thực hành, học viên được hướng dẫn kỹ năng thoát nạn trong môi trường khói, khí độc mô phỏng; kỹ năng di chuyển, cứu người bị nạn; phối hợp triển khai các đội hình chiến thuật chữa cháy cơ bản; thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt các đám cháy giả định như cháy xăng, dầu, cháy bình gas.

Hướng dẫn học viên sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy giả định.

Học viên thực hành sử dụng bình chữa cháy.

Trong quá trình thực hành, báo cáo viên đã trực tiếp theo dõi, kịp thời chỉnh sửa thao tác, kỹ thuật cho từng học viên, giúp việc sử dụng bình chữa cháy đạt hiệu quả, đúng kỹ thuật và bảo đảm an toàn khi xử lý tình huống thực tế.

Buổi huấn luyện đã góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cho học viên; giúp lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở nắm vững các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trong sinh hoạt, sản xuất hằng ngày, qua đó nâng cao ý thức cảnh giác, khả năng ứng phó tại chỗ, chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ ngay từ cơ sở.