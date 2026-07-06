Ăn cơm gà, hàng loạt người nhập viện, Bộ Y tế yêu cầu làm rõ nguyên nhân

ANTD.VN - Ngày 6/7, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế có văn bản đề nghị các đơn vị điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều người nghi ngộ độc sau khi ăn tại quán cơm gà ở phường Cam Ranh, Khánh Hòa

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, cơ quan này đã có văn bản gửi Sở Y tế Khánh Hoà về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Cục An toàn thực phẩm cho biết đã nhận được thông tin ngày 2/7 trên địa bàn phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa về các trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm liên quan đến quán cơm gà Quỳnh Nga.

Sau khi ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và lần lượt được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh để điều trị.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng;

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm.

Tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người.