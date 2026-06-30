Mưa giông ở Bắc bộ còn duy trì đến bao giờ?

ANTD.VN - Dự báo từ đêm 29/6 đến ngày 1/7, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cơ quan khí tượng thông tin, ngày 29/6, khu vực Tây Bắc Bắc bộ và Quảng Ninh có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo từ đêm 29/6 đến ngày 1/7, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa lớn nhất tập trung tại các địa phương gồm Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Quảng Ninh và Hải Phòng với lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 300mm.

Các nơi khác ở Bắc bộ và Thanh Hóa thời gian này mưa từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Theo dự báo, mưa giông ở khu vực Bắc bộ còn duy trì đến cuối tuần này

Dự báo xa hơn, vào đêm 1/7, mưa lớn còn tiếp tục ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm. Từ ngày 2/7 mưa lớn có xu hướng giảm dần ở miền Bắc.

Do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, mực nước trên một số sông tại tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh đang lên, riêng thượng lưu sông Thương tại trạm Cầu Sơn và sông Bằng Giang tại trạm Bằng Giang trên mức báo động (BĐ) 1.

Dự báo từ đêm nay đến ngày 30/6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ dâng từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du Bắc bộ.

Lũ lên cũng gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Trong khi đó, ngày 29/6, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như các trạm: Đông Hà (Quảng Trị) 38,8 độ C; Quảng Ngãi 37,1 độ C; Tuy Hòa (Đắk Lắk) 37,1 độ C,…độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Trong hôm nay và ngày mai, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Từ ngày 1/7, khu vực Trung bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt cao nhất có nơi trên 35 độ C.