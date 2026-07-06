Đội thi Singapore giành quán quân Asian Hackathon for Green Future 2026 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

ANTD.VN -Vượt qua 439 đội thi với gần 1.500 thí sinh đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, đội Helios gồm hai thí sinh Pratham Ranjan và Alok Vernekar từ Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, đã xuất sắc giành ngôi quán quân cuộc thi phát triển giải pháp công nghệ vì tương lai bền vững – Asian Hackathon for Green Future 2026.

Cuộc thi do ba đơn vị phi lợi nhuận của Tập đoàn Vingroup gồm Quỹ Vì tương lai xanh, Trường Đại học VinUni và CLB Tài năng công nghệ trẻ Vingroup (VinTechTalent) đồng tổ chức. Đây là cuộc thi hackathon về môi trường quy mô toàn châu Á đầu tiên dành riêng cho sinh viên bậc cử nhân và thạc sĩ được tổ chức tại Việt Nam. Vòng Chung kết và Lễ trao giải đã diễn ra vào ngày 4/7 vừa qua tại ĐH VinUni.

Với đề tài “Nền tảng mô phỏng đô thị cho hạ tầng carbon thấp”, đội Helios đã giành Giải Nhất trị giá 8.000 USD (hơn 210 triệu đồng). Giải pháp của đội hướng đến giải quyết bài toán quan trọng mà nhiều thành phố đang đối mặt: làm thế nào để xác định một dự án hạ tầng xanh có thực sự hiệu quả trước khi đầu tư nguồn lực lớn để triển khai.

GS. Dương Nguyên Vũ – Trưởng Ban giám khảo cuộc thi, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo sau đại học của Trường Đại học VinUni, kiêm Giám đốc khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo thuộc VinUni (bìa phải) và TS. Lê Thái Hà – Giám đốc điều hành Quỹ Vì tương lai xanh – Tập đoàn Vingroup – trao Giải Nhất cho đội Helios. Ảnh: BTC.

Đội đã phát triển một nền tảng mô phỏng đô thị ở quy mô cấp quận, cho phép thử nghiệm các phương án như trạm sạc xe điện, phương tiện giao thông công cộng, năng lượng mặt trời hay hạ tầng thích ứng khí hậu, đồng thời đánh giá tác động dự kiến đối với hành vi đi lại, phát thải, chi phí và lưới điện. Qua đó, giải pháp giúp chính quyền lựa chọn các dự án đáng đầu tư, hạn chế nguồn lực bị lãng phí cho những phương án kém hiệu quả và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang đô thị carbon thấp.

Giải Nhì trị giá 5.000 USD (gần 132 triệu đồng) được trao cho đội VFluxion, gồm bốn thí sinh Nguyễn Thế Anh, Vũ Thế Vinh, Trần Hùng Vĩ và Đỗ Thị Như Ý đến từ Trường Đại học công nghệ thông tin - Đại học quốc gia TP.HCM, Việt Nam.

Đội thi VFluxion được trao Giải Nhì với dự án nền tảng điều phối năng lượng hai chiều nhằm kéo dài tuổi thọ pin và tăng cường khả năng chống chịu của lưới điện. Ảnh: BTC.

Giải pháp của đội VFluxion hướng tới một yêu cầu ngày càng quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh: làm thế nào để kết nối và điều phối hiệu quả giữa xe điện và hệ thống năng lượng đô thị.

Đội đề xuất giải pháp phát triển nền tảng điều phối quá trình sạc và xả điện hai chiều, qua đó giúp xe điện không chỉ sử dụng năng lượng mà còn có thể trở thành những nguồn lưu trữ năng lượng phân tán, hỗ trợ cân bằng nhu cầu điện khi cần thiết. Giải pháp hướng tới tối ưu việc sử dụng năng lượng, tăng cường khả năng vận hành ổn định của lưới điện, hạn chế nhu cầu huy động các nguồn điện dự phòng có mức phát thải cao, đồng thời bảo vệ tuổi thọ pin.

Hai Giải Ba, mỗi giải trị giá 3.000 USD (gần 79 triệu đồng/giải), được trao cho hai đội đến từ Việt Nam là Future Greener và ALT F4.

Hai đội thi đến từ Việt Nam xuất sắc được trao Giải Ba của cuộc thi. Ảnh: BTC.

Đội Future Greener, gồm các thí sinh Nguyễn Nguyên Tâm Như, Trương Đông Hưng, Phạm Hồ Kim Ngân và Bùi Hoài Ngọc đến từ Trường Tài năng UEH.ISB (Đại học Kinh tế TP.HCM) và Đại học FPT (cơ sở TP.HCM), phát triển dự án hướng đến giải quyết thách thức quản lý vòng đời pin xe điện trong bối cảnh số lượng phương tiện điện tăng nhanh, kéo theo nguy cơ pin sau sử dụng bị lưu trữ, thải bỏ hoặc xử lý không an toàn.

Nền tảng giúp theo dõi thông tin của pin trong suốt vòng đời, hỗ trợ đánh giá tình trạng sức khỏe và xác định pin nên tiếp tục được tái sử dụng hay đưa vào tái chế. Giải pháp hướng tới giảm rủi ro môi trường từ pin thải bỏ, tăng tính minh bạch cho thị trường xe điện đã qua sử dụng và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành pin.

Đội ALT F4, gồm các thí sinh Nguyễn Tuấn Minh, Nguyễn Thành Vinh và Trần Phi Anh Nhật đến từ các Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) và Đại học Bách khoa Hà Nội, giành Giải Ba với dự án hệ thống cảnh báo sớm xâm nhập mặn.

Hệ thống theo dõi tình trạng nước tại các khu vực cửa sông, dự báo nguy cơ xâm nhập mặn trước 24 đến 72 giờ và gửi cảnh báo trực tiếp bằng tiếng Việt tới điện thoại của nông dân và cán bộ phụ trách. Khoảng thời gian cảnh báo sớm có thể giúp các địa phương kịp thời đóng cống, giữ nước ngọt và điều chỉnh hoạt động tưới tiêu, qua đó giảm thiệt hại mùa vụ, bảo vệ sinh kế nông dân và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ban Tổ chức cũng trao 5 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000 USD (hơn 26 triệu đồng/giải) cho các đội Project Gaia (Việt Nam), AVERTIX (Ấn Độ), ReRootSG (Singapore), Forust (Hong Kong, Trung Quốc) và Seekers (Ấn Độ).

Các đội thi được trao Giải Khuyến khích tại cuộc thi. Ảnh: BTC.

Để có mặt tại Vòng Chung kết, 30 đội thi đã trải qua hành trình tuyển chọn và đào tạo kéo dài gần ba tháng. Từ 439 đội đăng ký tại Vòng Sơ loại với bản đề xuất ý tưởng và video giới thiệu, 30 đội xuất sắc nhất tiếp tục tham gia một tháng đào tạo trực tuyến cùng các chuyên gia đa lĩnh vực để hoàn thiện tư duy giải quyết vấn đề và chuẩn bị cho thử thách cuối cùng.

Hội tụ tại VinUni đầu tháng 7, các đội có 36 giờ liên tục để phân tích vấn đề, phát triển giải pháp, xây dựng nguyên mẫu sản phẩm và hoàn thiện bài thuyết trình, với sự đồng hành của các cố vấn chuyên môn đến từ khối công ty công nghệ thuộc Tập đoàn Vingroup.

Nhận định về kết quả chung cuộc, TS. Lê Thái Hà, Giám đốc điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, cho biết: “Điều khiến chúng tôi tự hào là Asian Hackathon for Green Future 2026 đã cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm hội tụ của tài năng trẻ châu Á trong hành trình đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững. Tại đây, những ý tưởng xuyên biên giới không chỉ được chia sẻ, mà còn được thử nghiệm, hoàn thiện và từng bước phát triển thành các giải pháp có khả năng tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng".

Gần 100 thí sinh thuộc 30 đội xuất sắc nhất mùa 1 cuộc thi Asian Hackathon for Green Future đã tập trung tại VinUni để cùng tranh tài. Ảnh: BTC.

Từ năng lượng, giao thông đến khí hậu, tài nguyên nước và nông nghiệp, những thách thức môi trường mà châu Á đang đối mặt ngày càng vượt ra ngoài biên giới của từng quốc gia và đòi hỏi sự hợp tác trên quy mô khu vực. Thông qua việc quy tụ những tài năng trẻ từ nhiều quốc gia và lĩnh vực, Asian Hackathon for Green Future hướng tới hình thành một không gian hợp tác khu vực, nơi tri thức, công nghệ và các góc nhìn đa dạng có thể gặp nhau, bổ trợ cho nhau và phát triển thành những giải pháp có khả năng tạo ra tác động thực tiễn.

Từ thành công của mùa giải đầu tiên, cuộc thi sẽ trở lại với mùa thứ hai vào năm 2027 với quy mô và phạm vi địa lý được mở rộng, hướng tới thu hút thêm nhiều tài năng trẻ từ châu Á và các khu vực khác trên thế giới, cùng tham gia kiến tạo các giải pháp cho một tương lai xanh và bền vững.