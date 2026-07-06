Suýt mất mạng vì vỡ thực quản sau khi uống rượu

ANTD.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa cứu sống một trường hợp nguy kịch do vỡ thực quản tự phát (hội chứng Boerhaave), sau khi uống rượu và nôn dữ dội.

TS.BS Nguyễn Xuân Hòa – Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa và Bệnh lý sàn chậu và ê kíp thực hiện phẫu thuật cho người bệnh

Người bệnh nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, nấc cụt liên tục, khó thở nặng và nôn sau uống rượu.

Ban đầu, các triệu chứng dễ nhầm lẫn với bệnh lý tim mạch hoặc hô hấp, tuy nhiên qua thăm khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và nội soi, các bác sĩ xác định đây là trường hợp vỡ thực quản tự phát, một cấp cứu ngoại khoa cực kỳ nguy hiểm.

Theo TS.BS Nguyễn Xuân Hòa - Phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa và Bệnh lý sàn chậu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - người trực tiếp tham gia phẫu thuật - cho hay ca bệnh đặc biệt phức tạp do tổn thương nằm ở 1/3 dưới thực quản. Đây là vị trí khó tiếp cận.

Ê kíp phải cân nhắc giữa phẫu thuật đường ngực hay đường bụng để xử trí. Sau hội chẩn chuyên sâu và đánh giá kỹ lưỡng qua nội soi, các bác sĩ quyết định lựa chọn tiếp cận qua đường bụng để phẫu tích và khâu lại thực quản.

Trong phẫu thuật, kỹ thuật này đòi hỏi kinh nghiệm cao bởi đường bụng chỉ cho phép tiếp cận thực quản trong phạm vi khoảng 8 - 10cm. Nếu đánh giá sai vị trí tổn thương, phẫu thuật viên có thể gặp rất nhiều khó khăn trong xử trí.

"Điều quan trọng nhất với hội chứng Boerhaave là thời gian. Nếu được chẩn đoán trong vòng 24 giờ đầu, khả năng khâu bảo tồn thực quản và cứu sống người bệnh sẽ cao hơn rất nhiều", bác sĩ Nguyễn Xuân Hòa nhấn mạnh.

Sau phẫu thuật 5 ngày, người bệnh đã có thể ngồi dậy, được rút dẫn lưu màng phổi. Kết quả chụp kiểm tra cho thấy thực quản liền tốt, không còn rò dịch. Người bệnh được rút ống thông dạ dày và tập ăn qua đường miệng, sau 3 - 4 tuần có thể ăn uống bình thường.

Theo các bác sĩ, trước đây khi phương tiện chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức và kỹ thuật ngoại khoa còn hạn chế, nhiều bệnh nhân tử vong hoặc để lại biến chứng nặng nề.

Các bác sĩ cho biết cơ chế thường gặp của hội chứng Boerhaave là sau khi uống nhiều rượu, người bệnh nôn dữ dội làm áp lực trong thực quản tăng đột ngột dẫn tới rách, vỡ thực quản. Điều nguy hiểm là triệu chứng ban đầu có thể chỉ là đau ngực, khó thở hoặc nấc cụt nên nhiều người chủ quan.

Từ trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên lạm dụng rượu bia. Nếu sau uống rượu xuất hiện nôn liên tục, đau ngực, khó thở hoặc nấc cụt kéo dài, cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa sâu về tiêu hóa và thực quản để được chẩn đoán, xử trí kịp thời, tránh nguy cơ tử vong.