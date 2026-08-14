ANTD.VN - “Trong một thế giới quá nhiều thông tin, báo chí phải là nơi tìm kiếm sự thật, kiểm chứng sự thật và để công chúng đặt niềm tin” – khẳng định của theo ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tại Diễn đàn WAN-IFRA 2026 vào sáng nay (14/8).

Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam năm 2026 vào sáng nay (14/8), theo ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Diễn đàn WAN-IFRA 2026 không chỉ là nơi chúng ta nói về công nghệ, mà là nơi chúng ta cùng nhau trả lời một câu hỏi quan trọng “Trong kỷ nguyên AI, chúng ta muốn báo chí sẽ trở thành như thế nào?".

Ông Minh tin rằng, câu trả lời không phải là một nền báo chí được vận hành bởi máy móc, mà chúng ta hướng tới một nền báo chí mà trong, đó con người sử dụng hiệu quả công nghệ để có thêm năng lực, để tạo ra những giá trị lớn hơn cho công chúng.

Ông Lê Quốc Minh chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Linh Đan)

Ông Lê Quốc Minh cho biết, một nhà báo có thể sử dụng AI để nghiên cứu sâu hơn, phân tích tốt hơn, kể chuyện sáng tạo hơn và có thêm thời gian để kể những câu chuyện thực sự ý nghĩa với xã hội. Một tòa soạn có thể sử dụng AI để vận hành hiệu quả hơn, nhưng vẫn giữ được bản sắc, trách nhiệm xã hội. Một nền báo chí có thể tận dụng sức mạnh của công nghệ mà vẫn giữ vững những giá trị cốt lõi, sự thật, niềm tin và tính nhân văn.

Chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu phát triển của báo chí hiện đại. Chuyển đổi số không phải chỉ là đưa một vài công cụ mới vào tòa soạn. Mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số vẫn phải là nâng cao chất lượng báo chí và phụng sự công chúng tốt hơn.

“Trong một thế giới quá nhiều thông tin, báo chí phải là nơi tìm kiếm sự thật, kiểm chứng sự thật và để công chúng đặt niềm tin” – ông Lê Quốc Minh khẳng định.

Với sự hiện diện của các nhà quản lý, các chuyên gia, các lãnh đạo cơ quan báo chí và đông đảo đồng nghiệp trong nước và quốc tế, Tổng Biên Tập báo Nhân dân tin tằng, Diễn đàn WAN-IFRA 2026 sẽ mở ra những sáng kiến mới, những mô hình hợp tác mới và những giải pháp thiết thực để AI thực sự trở thành công cụ đắc lực cho nhà báo và tòa soạn, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của công chúng đối với báo chí.

Tại phiên "Tầm nhìn chiến lược về AI", ông Lê Quốc Minh cũng đã trình bày, cung cấp góc nhìn chiến lược về tác động của Trí tuệ nhân tạo (AI) đối với ngành báo chí truyền thông trên thế giới và tại Việt Nam.

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang quyết liệt triển khai Nghị quyết 57 - NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia cùng với Chiến lược Quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 nhằm đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên số.

Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn thông qua diễn đàn, các nhà lãnh đạo quản lý và chuyên gia có cơ hội chia sẻ tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm thực tiễn, các công nghệ và mô hình tiên phong về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí, nâng cao kỹ năng số cho người làm báo Việt Nam.