Đưa Trí tuệ nhân tạo thành môn thi chính thức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

ANTD.VN - Bộ GDĐT đang định hướng tiếp tục thúc đẩy việc đưa Trí tuệ nhân tạo trở thành môn thi chính thức trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia sau thành tích 7 huy chương tại Olympic AI quốc tế 2026.

Bộ GDĐT cho biết, Bộ này đang định hướng tiếp tục thúc đẩy việc đưa Trí tuệ nhân tạo trở thành môn thi chính thức trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trong thời gian tới, qua đó góp phần phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực có năng lực về AI, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

Thông tin này được đưa ra tại buổi đón Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2026 về nước sau khi giành 7 huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng.



Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh tham dự và 7 em đoạt huy chương Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2026.

Đây là năm đầu tiên Bộ GDĐT tổ chức tuyển chọn Đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi này. Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2026 được tổ chức từ ngày 2/8 đến ngày 8/8 tại Astana, Kazakhstan. Kỳ thi năm nay có 108 đội tuyển quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, với 471 học sinh tranh tài ở nội dung lập trình AI cá nhân.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh tham dự và 7 em đoạt huy chương. Trong đó, Nguyễn Viết Trung Nhân và Nguyễn Hữu Tuấn, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội giành Huy chương Vàng; Nguyễn Anh Hùng, cùng trường, giành Huy chương Bạc.

Bốn Huy chương Đồng thuộc về các em Phan Đình Triết, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng; Lê Minh Quân, Trường THPT Chuyên Quang Trung, tỉnh Đồng Nai; Hà Gia Minh, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Lê Duy Khang, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh.

Với 7/8 học sinh đoạt huy chương, trong đó có 2 Huy chương Vàng, Đội tuyển Việt Nam đã có kết quả tích cực ngay trong năm đầu tiên Bộ GDĐT tổ chức tuyển chọn Đội tuyển quốc gia tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế, khẳng định năng lực cạnh tranh của học sinh Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ mới.