Học sinh Hà Nội giành 7 huy chương tại các kỳ Olympic quốc tế năm 2026 k

Tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế (IChO) năm 2026, đội tuyển Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng, xếp đồng hạng Nhất về số lượng Huy chương Vàng cùng Trung Quốc và Ấn Độ. Trong đó, 3 Huy chương Vàng thuộc về các học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, gồm: Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thế Minh và Trần Hoàng Nam.

Tại Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế lần thứ 56 (IPhO 2026), tổ chức tại thành phố Bucaramanga, Colombia, em Vũ Nguyên Nguyên, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, xuất sắc giành Huy chương Vàng. Đặc biệt, em đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở bài thi lí thuyết, góp phần vào thành tích cao nhất từ trước đến nay của đội tuyển Việt Nam tại Olympic Vật lí quốc tế.

Tại Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2026, đội tuyển Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Với tổng số 168 điểm, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 5 theo xếp hạng không chính thức trong số 119 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Hai học sinh Hà Nội đoạt huy chương tại kỳ thi gồm: Phạm Đăng Nguyên, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, giành Huy chương Bạc; Hà Mạnh Hùng, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, giành Huy chương Đồng.

Tại Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2026, cả 4 thành viên đội tuyển Việt Nam đều giành Huy chương Bạc; tổng điểm của đội tuyển thuộc nhóm 8 đoàn có kết quả cao nhất. Trong đó, em Nguyễn Lương Thái Duy, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, đã xuất sắc mang về một Huy chương Bạc cho học sinh Thủ đô.

Trước khi các đội tuyển lên đường dự thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức gặp mặt, động viên học sinh Thủ đô tham dự các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2026.

Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền ghi nhận những nỗ lực của học sinh, giáo viên và các nhà trường trong quá trình tuyển chọn, bồi dưỡng; đồng thời đề nghị các em giữ vững sự bình tĩnh, tự tin, tham dự kỳ thi với tinh thần trung thực, cầu thị và học hỏi; coi mỗi bài thi là cơ hội mở rộng tầm nhìn, tích lũy kinh nghiệm và kết nối bạn bè quốc tế.

Kết quả tại các kỳ Olympic quốc tế năm 2026 tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của Thủ đô. Đây là thành quả của quá trình phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi được triển khai nghiêm túc, bài bản; sự nỗ lực, say mê của học sinh; sự tận tâm của đội ngũ chuyên gia, giáo viên; cùng sự đồng hành của gia đình và nhà trường.

Bảy tấm huy chương không chỉ là niềm tự hào của học sinh, gia đình và nhà trường mà còn góp phần khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn ra thế giới của học sinh Thủ đô.