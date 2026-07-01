ANTD.VN - World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến một tình huống gây chú ý, khi hậu vệ Piero Hincapie của Ecuador trở thành cầu thủ thứ hai bị truất quyền thi đấu, vì vi phạm quy định mới của FIFA liên quan đến hành động dùng tay che miệng trong lúc tranh cãi trên sân.

Sự việc diễn ra ở phút 90+5 trận Ecuador để thua Mexico 0-2 tại vòng 32 đội sáng 1-7. Trong lúc xảy ra lời qua tiếng lại với tiền đạo Santiago Gimenez, Hincapie đã dùng tay che miệng khi nói chuyện với đối phương. Hành động này ngay lập tức bị Gimenez phản ứng với trọng tài.

Hincapie là cầu thủ thứ hai bị đuổi vì che miệng khi tranh cãi tại World Cup 2026

Sau khi nhận được tín hiệu từ tổ VAR, trọng tài cho dừng trận đấu để xem lại tình huống rồi xác định hậu vệ của Ecuador đã vi phạm quy định mới do FIFA ban hành. Một thẻ đỏ trực tiếp được trao cho Hincapie ngay sau đó.

Đây là lần thứ hai kể từ đầu World Cup 2026 một cầu thủ bị truất quyền thi đấu vì lỗi này. Trước đó, ở vòng bảng, tiền vệ Miguel Almiron của Paraguay cũng phải rời sân sớm trong chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ vì hành động tương tự.

Quy định mới của FIFA yêu cầu các cầu thủ không được cố tình dùng tay che miệng khi trao đổi hoặc tranh cãi trên sân. Theo cơ quan điều hành bóng đá thế giới, việc che miệng khiến trọng tài, tổ VAR cũng như các đơn vị giám sát không thể xác định chính xác nội dung cuộc hội thoại, từ đó gây khó khăn trong việc xử lý những hành vi xúc phạm, phân biệt đối xử hoặc vi phạm kỷ luật.

Trên truyền thông quốc tế, quy định này được nhiều người gọi bằng cái tên "Luật Vinicius". Tên gọi xuất phát từ những tranh cãi liên quan đến tiền đạo Vinicius Junior trong các mùa giải gần đây, khi FIFA muốn tăng cường khả năng giám sát các phát ngôn trên sân và nâng cao tính minh bạch trong thi đấu.