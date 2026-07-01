Chủ nhà Mexico thẳng tiến vòng 1/8 bằng phong độ kinh ngạc

Trận đấu giữa Mexico và Ecuador khởi đầu muộn gần một giờ vì ảnh hưởng của giông sét quanh khu vực sân vận động. Dù vậy, sự cố thời tiết không làm giảm sức nóng trên các khán đài. Hàng vạn cổ động viên Mexico tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, tiếp lửa để đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi.

Mexico thẳng tiến vòng 1/8 World Cup 2026

Ngay từ những phút đầu, Mexico đã dồn ép bằng lối chơi tốc độ và liên tục tạo sức ép lên phần sân Ecuador. Sự vượt trội nhanh chóng được cụ thể hóa bằng hai bàn thắng chỉ trong vòng 9 phút của hiệp một. Julian Quinones mở tỉ số bằng pha dứt điểm đẹp mắt phút 22 trước khi Raul Jimenez nhân đôi cách biệt ở phút 31, giúp hàng vạn khán giả trên sân Azteca vỡ òa.

Ecuador không đủ sắc sảo để chọc thủng lưới Mexico

Bằng sự chắc chắn đáng kinh ngạc như từng thể hiện ở vòng bảng, Mexico đã bảo toàn được cách biệt 2-0 cho đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc. Mexico tiến vào vòng 1/8 với 4 chiến thắng tuyệt đối và không thủng lưới. Họ trở thành đội tuyển thứ tư trong lịch sử World Cup thắng 4 trận đầu tiên mà không để thủng lưới bất kỳ bàn nào.

Chiến thắng này gợi nhớ tới kỳ World Cup 1986, khi Mexico cũng vượt qua Bulgaria với chính tỉ số 2-0 trên sân Azteca để giành quyền đi tiếp. Sau bốn thập kỷ chờ đợi, El Tri cuối cùng cũng một lần nữa được tận hưởng cảm giác chiến thắng ở vòng đấu loại trực tiếp của Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ở vòng 1/8, Mexico sẽ tiếp tục được thi đấu trên thánh địa Azteca và chờ đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và CHDC Congo. Đây tiếp tục được xem là lợi thế lớn của thầy trò HLV Javier Aguirre.

Chủ nhà Mexico vào vòng 1/8 bằng phong độ kinh ngạc

Sân Azteca từ lâu luôn là điểm tựa vững chắc của Mexico. Thống kê cho thấy El Tri mới chỉ để thua hai trong tổng số 89 trận chính thức tại đây, giành tới 70 chiến thắng. Riêng ở các kỳ World Cup diễn ra tại Mexico City, đội tuyển này vẫn duy trì chuỗi 10 trận bất bại.