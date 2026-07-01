Mbappe lập siêu kỷ lục World Cup

ANTD.VN - Kylian Mbappe tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử World Cup. Cú đúp vào lưới Thụy Điển ở vòng 1/16 World Cup 2026 không chỉ giúp tuyển Pháp thắng 3-0, mà còn đưa tiền đạo 27 tuổi chính thức trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất vòng knock-out trong lịch sử giải đấu.

Trước trận gặp Thụy Điển, Mbappe có 8 bàn thắng ở các trận knock-out World Cup, ngang bằng hai huyền thoại Brazil là Ronaldo "béo" và Leonidas da Silva.

Mbappe xô đổ kỷ lục World Cup sau cú đúp vào lưới Thụy Điển

Vì thế, hai pha lập công vào lưới đại diện Bắc Âu đã giúp thủ quân tuyển Pháp nâng thành tích lên 10 bàn, qua đó độc chiếm vị trí số 1 trong lịch sử các vòng đấu loại trực tiếp World Cup.

Đáng nói, Mbappe mới chỉ trải qua 3 kỳ World Cup, trong khi phần lớn những huyền thoại trước đây cần nhiều giải đấu hơn để thiết lập các cột mốc tương tự.

Tại World Cup 2018, Mbappe ghi cú đúp vào lưới Argentina ở vòng 1/8 và lập công trong trận chung kết gặp Croatia, góp công lớn giúp Pháp đăng quang.

Đến World Cup 2022, anh tiếp tục ghi hai bàn trước Ba Lan ở vòng 1/8 rồi lập hat-trick lịch sử trong trận chung kết với Argentina. Dù Les Bleus thất bại sau loạt luân lưu 11m, Mbappe vẫn trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Geoff Hurst (Anh) lập hat-trick trong một trận chung kết World Cup.

Giờ đây, hai bàn thắng vào lưới Thụy Điển đã giúp anh tạo nên cột mốc mới vô tiền khoáng hậu.

Đáng chú ý, Mbappe cũng cân bằng thành tích 6 bàn của Messi tại cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026, hứa hẹn màn cạnh tranh hấp dẫn trong chặng đường còn lại của giải.

Ngoài ra, Mbappe đã có 18 bàn qua các kỳ World Cup, chỉ còn kém kỷ lục mà Messi đang nắm giữ đúng 1 bàn, trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Ở tuổi 27, Mbappe vẫn còn nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Với phong độ hiện tại cùng sức mạnh của tuyển Pháp, tiền đạo này hoàn toàn có cơ hội tiếp tục viết lại những cột mốc tưởng như bất khả xâm phạm trong lịch sử Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.