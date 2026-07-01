Mbappe bắt kịp Messi, đưa Pháp vào vòng 1/8 World Cup 2026

ANTD.VN - Đội tuyển Pháp tiếp tục khẳng định vị thế của một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, khi đánh bại Thụy Điển 3-0 ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trong ngày Les Bleus trình diễn sức mạnh vượt trội, Kylian Mbappe trở thành tâm điểm với cú đúp bàn thắng để bắt kịp đàn anh Leo Messi trong cuộc đua Vua phá lưới.

Rạng sáng 1-7, Pháp có một trận đấu dễ dàng và hoàn toàn áp đảo Thụy Điển trong cuộc đối đầu không cân sức ở vòng 1/16. Đội bóng áo lam tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng phải chờ đến cuối hiệp 1 mới có thể mở tỉ số.

Mbappe ghi bàn không ngừng cho Pháp

Phút 45, từ một tình huống phạt góc, Mbappe đi bóng như chỗ không người trước khi tung cú dứt điểm đầy uy lực vào góc phải khung thành, đưa Les Bleus vượt lên dẫn 1-0.

Bước sang hiệp hai, đội bóng áo lam tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận. Phút 53, Michael Olise thực hiện đường kiến tạo thuận lợi để Barcola tung cú cứa lòng đẹp mắt, nhân đôi cách biệt cho Pháp.

Dù thủ thành Zetterstrom liên tiếp có những pha cứu thua xuất sắc trước các cú dứt điểm của Olise và Barcola, anh vẫn không thể cứu đội nhà ở phút 74. Một lần nữa Olise để lại dấu ấn với đường chọc khe sắc bén, tạo điều kiện để Mbappe băng xuống dứt điểm lạnh lùng, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-0.

Mbappe ấn định chiến thắng 3-0 cho Pháp

Ở chiều ngược lại, Thụy Điển cũng có cơ hội ghi bàn danh dự trong những phút cuối, nhưng Viktor Gyokeres không thể đánh bại thủ thành Mike Maignan.

Thụy Điển (vàng) có phản kháng nhưng không đáng kể

Chiến thắng thuyết phục giúp Pháp giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026, nơi họ sẽ đối đầu Paraguay - đội bóng vừa tạo nên cơn địa chấn khi loại Đức sau loạt sút luân lưu.

Với cú đúp vào lưới Thụy Điển, Mbappe cũng vươn lên ngang bằng thành tích ghi bàn với Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026, với tổng cộng 6 bàn. Đồng thời, tiền đạo 27 tuổi đã nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 18, chỉ còn kém kỷ lục 19 bàn của Messi đúng 1 pha lập công.