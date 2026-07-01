Mbappe nói thẳng về Messi và cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026

ANTD.VN - Kylian Mbappe khẳng định cuộc đua Vua phá lưới với Lionel Messi không phải điều anh quan tâm nhất tại World Cup 2026. Sau cú đúp giúp tuyển Pháp đánh bại Thụy Điển 3-0, đội trưởng Les Bleus nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất vẫn là đưa đội tuyển trở lại trận chung kết và chinh phục chiếc cúp vàng thế giới.

Hai pha lập công vào lưới Thụy Điển giúp Mbappe nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên con số 6, san bằng thành tích của Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới. Tuy nhiên, tiền đạo 27 tuổi khẳng định anh không dành nhiều thời gian nghĩ về bảng xếp hạng ghi bàn.

Mbappe không muốn đua cá nhân với Messi

"Tôi tin Messi sẽ còn ghi thêm bàn thắng. Vì thế, tôi không thực sự tập trung vào cuộc đua đó. Điều tôi quan tâm là những đối thủ phía trước và mục tiêu chúng tôi đang hướng đến, đó là trận chung kết", Mbappe chia sẻ sau trận đấu.

Trận này, Mbappe mở tỉ số ở cuối hiệp một bằng pha đi bóng quen thuộc bên cánh trái trước khi nhân đôi dấu ấn với cú dứt điểm chéo góc lạnh lùng trong hiệp hai. Xen giữa hai bàn thắng của đội trưởng tuyển Pháp là pha lập công đẹp mắt của Bradley Barcola, khép lại chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục.

Tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của toàn đội: "Chúng tôi phải duy trì cách nhập cuộc như những trận vừa qua. Một giải đấu cấp đội tuyển chỉ diễn ra trong khoảng một tháng, hoàn toàn khác với mùa giải kéo dài chín tháng ở cấp CLB. Bạn không có nhiều cơ hội để sửa chữa sai lầm", anh nói.

Chiến thắng trước Thụy Điển giúp Pháp giành quyền vào vòng 1/8, nơi họ sẽ chạm trán Paraguay vào ngày 4-7. Nếu tiếp tục vượt qua đại diện Nam Mỹ, Les Bleus nhiều khả năng sẽ gặp Morocco ở tứ kết trước khi có thể đụng độ một trong hai ứng viên nặng ký là Bồ Đào Nha hoặc Tây Ban Nha ở bán kết.

"Chúng tôi vẫn cần cải thiện một vài khía cạnh, nhưng nhìn chung mọi thứ đang đi đúng hướng. Khi sở hữu hàng công biết cách ghi bàn, bạn luôn có cơ hội tạo lợi thế trong mỗi trận đấu", chân sút sinh năm 1998 nhận định.

Ở nhánh đấu còn lại, Messi sẽ có cơ hội cải thiện thành tích khi cùng Argentina chạm trán Cape Verde ở vòng 1/8. Nếu cả Pháp và Argentina tiếp tục tiến bước, người hâm mộ hoàn toàn có thể được chứng kiến màn tái đấu giữa Mbappe và Messi trong trận chung kết World Cup 2026.

Bốn năm trước tại Qatar, hai siêu sao đã tạo nên một trong những trận chung kết hấp dẫn nhất lịch sử World Cup. Mbappe lập hat-trick, Messi ghi cú đúp, trước khi Argentina giành chiến thắng trên chấm luân lưu để bước lên ngôi vô địch.