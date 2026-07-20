Messi bật khóc sau thất bại ở chung kết World Cup 2026

ANTD.VN - Lionel Messi đã không thể kìm nén cảm xúc khi Argentina thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026. Những giọt nước mắt của thủ quân La Albiceleste khép lại một ngày buồn, khi anh bất lực nhìn đối thủ nâng cao chiếc cúp vàng danh giá.

Tiếng còi mãn cuộc trên sân MetLife vang lên cũng là thời khắc đầy cay đắng với Lionel Messi. Sau 120 phút, Argentina của anh gây thất vọng và không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới.

Sự thất vọng của Messi khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên (Ảnh: Sun Sport)

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Messi ngồi bệt xuống mặt cỏ với ánh mắt thất thần. Khi lên bục nhận huy chương bạc từ Tổng thống Donald Trump, Messi vẫn cố gắng giữ sự bình thản.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, siêu sao 39 tuổi không còn giấu được cảm xúc, lặng lẽ bật khóc. Hình ảnh ấy nhanh chóng trở thành khoảnh khắc gây xúc động mạnh với người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới.

Messi nhận HCB từ Tổng thống Donald Trump...

... trước khi bật khóc vì tiếc nuối (Ảnh: Mail Sport + Sun Sport)

Một kỷ nguyên rực rỡ của Messi ở World Cup đã khép lại (Ảnh: Mail Sport)

Suốt trận đấu, Messi nỗ lực dẫn dắt Argentina vượt qua sức ép rất lớn từ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, trước một đối thủ chơi lấn lướt hoàn toàn, đội bóng Nam Mỹ không thể tạo nên khác biệt và đành chấp nhận nhìn chiếc cúp vàng thuộc về La Roja, nhờ bàn duy nhất của Ferran Torres ở đầu hiệp phụ thứ hai.

Chiến thắng của đại diện châu Âu phản ánh đúng cục diện trên sân. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente kiểm soát tới 65% thời lượng bóng, thực hiện hơn 800 đường chuyền chính xác và tung ra 20 cú dứt điểm.

Ở chiều ngược lại, Argentina trải qua một ngày thi đấu đầy bế tắc. Nhà đương kim vô địch chỉ cầm bóng 35% thời gian, dứt điểm đúng 2 lần và không có nổi cú sút nào trúng đích trong suốt 120 phút.