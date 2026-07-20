Mbappe hai kỳ World Cup liên tiếp giành Vua phá lưới

ANTD.VN - World Cup 2026 chính thức khép lại sau trận chung kết, nơi Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 để bước lên ngôi vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử. Bên cạnh chiếc cúp vàng dành cho La Roja, FIFA cũng công bố các danh hiệu cá nhân của giải đấu, trong đó nổi bật nhất là cột mốc lịch sử mà Kylian Mbappe thiết lập, với danh hiệu Vua phá lưới World Cup lần thứ hai liên tiếp.

Tây Ban Nha đăng quang sau chiến thắng tối thiểu trước Argentina, đúng 16 năm kể từ lần đầu nâng cúp tại Nam Phi năm 2010. Không chỉ vô địch, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente còn ghi dấu ấn bằng một thành tích đặc biệt, khi trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử World Cup lên ngôi với chỉ một lần để thủng lưới trong suốt giải đấu.

Song song với các danh hiệu tập thể, FIFA cũng vinh danh những cá nhân có màn trình diễn nổi bật nhất trong suốt hành trình.

Kỳ World Cup 2026 lịch sử với Mbappe (Ảnh: FIFA)

Mbappe đi vào lịch sử World Cup

Điểm nhấn lớn nhất ở các giải thưởng cá nhân thuộc về Kylian Mbappe. Tiền đạo tuyển Pháp trở thành Vua phá lưới và giành Chiếc giày vàng World Cup 2026, với 10 bàn thắng qua 8 trận đấu, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu Vua phá lưới hai kỳ World Cup liên tiếp.

Không dừng lại ở đó, Mbappe còn nâng tổng số bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup lên con số 22, tiếp tục nới rộng kỷ lục chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các kỳ World Cup.

Rodri và dàn sao Tây Ban Nha thống trị các giải thưởng

Sau chức vô địch, Tây Ban Nha gần như thống lĩnh các danh hiệu cá nhân quan trọng.

Tiền vệ Rodri được trao Quả bóng vàng World Cup 2026 dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải. Khả năng điều tiết lối chơi, kiểm soát khu trung tuyến cùng vai trò thủ lĩnh giúp ngôi sao của La Roja trở thành nhân tố quan trọng trên hành trình chinh phục cúp vàng.

Ở khung gỗ, Unai Simon được vinh danh với danh hiệu Găng tay vàng, khi chỉ để lọt lưới đúng một bàn trong cả giải. Anh còn lập kỷ lục World Cup với chuỗi 650 phút liên tiếp giữ sạch lưới.

Một gương mặt khác của nhà vô địch cũng được xướng tên là trung vệ Pau Cubarsi, với giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2026.