Khoảnh khắc đẹp nhất chung kết World Cup: Yamal an ủi đàn anh Messi

ANTD.VN - Giữa niềm vui vỡ òa của Tây Ban Nha và nỗi thất vọng của Argentina sau trận chung kết World Cup 2026, Lamine Yamal đã tạo nên một trong những hình ảnh đẹp nhất giải đấu khi chủ động tiến đến ôm và động viên đàn anh Lionel Messi - khoảnh khắc được xem như biểu tượng cho sự tiếp nối giữa hai thế hệ của bóng đá thế giới.

Tiếng còi mãn cuộc trên sân MetLife khép lại trận chung kết World Cup 2026 với chiến thắng 1-0 dành cho Tây Ban Nha. Các cầu thủ La Roja lao vào nhau ăn mừng chức vô địch thế giới thứ hai trong lịch sử, trong khi phía Argentina chìm trong bầu không khí nặng nề sau thất bại ở hiệp phụ.

Messi chìm trong thất vọng (Ảnh: Sun Sport)

Yamal đến an ủi Messi (Ảnh: The Guardian)

Giữa hai mảng cảm xúc đối lập ấy, Lamine Yamal bất ngờ rời vòng tay đồng đội để tiến về phía Lionel Messi, người đang đứng lặng giữa sân sau khi giấc mơ bảo vệ ngôi vương tan vỡ.

Nhìn thấy đàn em tiến lại gần, Messi lập tức đứng dậy. Hai cầu thủ ôm nhau đầy thân tình trước khi Yamal nhẹ nhàng vỗ lưng, gửi lời động viên tới thủ quân Argentina. Sau vài câu trò chuyện ngắn, tiền đạo 19 tuổi trở về hòa vào màn ăn mừng cùng các đồng đội, còn Messi lặng lẽ bước đi.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. "Hãy tưởng tượng bạn được chính cậu bé từng lấy mình làm thần tượng đến an ủi. Đó chính là vòng tuần hoàn của sự vĩ đại", một CĐV bình luận.

Trước trận chung kết, cuộc đối đầu giữa Messi và Yamal đã nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi đây là màn chạm trán của hai thế hệ xuất sắc. Một bên là chủ nhân 8 Quả bóng vàng, nhà vô địch World Cup 2022 và được nhiều người đánh giá là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Bên còn lại là tài năng mới 19 tuổi, đang nổi lên như gương mặt sáng giá nhất của bóng đá thế giới.

Dù không thể tỏa sáng và ghi bàn như kỳ vọng, cả hai vẫn để lại hình ảnh đẹp khi Mundial khép lại. Yamal tiếp tục bổ sung World Cup 2026 vào bảng thành tích sau khi từng cùng Tây Ban Nha vô địch EURO 2024. Trong khi đó, đây nhiều khả năng là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế lẫy lừng của Messi.