Cầu thủ bất hảo Argentina lao vào đánh người sau trận thua Tây Ban Nha

ANTD.VN - Không chỉ khép lại World Cup 2026 bằng thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha, Argentina còn để lại hình ảnh xấu khi nhiều cầu thủ lao vào hành hung đối phương sau tiếng còi mãn cuộc. Trong đó, Leandro Paredes tỏ ra hung hăng nhất và bị đuổi khỏi sân.

Không khí căng thẳng bùng phát ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ). Khi các cầu thủ dự bị Tây Ban Nha tràn xuống sân để chia vui cùng đồng đội sau chức vô địch, những va chạm giữa hai đội nhanh chóng leo thang thành xô xát.

Theo các hình ảnh ghi lại, hậu vệ Nahuel Molina được cho là đã vung tay vào vùng bụng một cầu thủ Tây Ban Nha trong lúc đối phương chạy vào sân ăn mừng.

Leandro Paredes (số 5) hành hung Gavi (Ảnh: The Guardian)



Tâm điểm của vụ việc sau đó là Leandro Paredes. Tiền vệ của Argentina liên tiếp có những hành động thiếu kiềm chế khi đẩy vào vùng cổ Eric Garcia, quật ngã Gavi xuống sân rồi tiếp tục xô đẩy, tác động vào mặt đối thủ. Trong lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm, Paredes còn có động tác vung chân về phía một cầu thủ Tây Ban Nha.

Những hình ảnh xấu xí mà cầu thủ Argentina để lại ở trận chung kết (Ảnh: Mail Sport)

Sau khi xem xét toàn bộ diễn biến, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ với Paredes. Đây là thẻ đỏ thứ hai của Argentina ở trận này, sau khi Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu ở phút 90+3. Những hình ảnh phản cảm của các cầu thủ Argentina lập tức tạo ra làn sóng chỉ trích từ giới chuyên môn.

Cựu hậu vệ tuyển Anh Gary Neville gọi những gì diễn ra sau trận là "đáng hổ thẹn". Theo ông, tinh thần thi đấu quyết liệt vốn là bản sắc của Argentina đã vượt quá giới hạn trong những trận cầu gần đây.

Huyền thoại Alan Shearer cũng không đồng tình với phản ứng của Paredes và đồng đội. Cựu tiền đạo đội tuyển Anh cho rằng thất bại ở một trận chung kết World Cup chắc chắn mang đến nỗi thất vọng rất lớn, nhưng các cầu thủ chuyên nghiệp cần biết chấp nhận kết quả thay vì để cảm xúc lấn át.