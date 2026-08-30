Thai phụ trở dạ giữa đường, tài xế tìm CSGT hỗ trợ và "điều kỳ diệu" đến sau 15 phút

ANTD.VN - Đang làm nhiệm vụ tại nút giao Trâu Quỳ, tổ công tác CSGT bất ngờ nhận được lời cầu cứu từ một tài xế, trên xe là một thai phụ đang trở dạ dồn dập. Giữa lúc các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội đông nghịt phương tiện, "điều kỳ diệu" đã xảy ra sau màn mở đường của chiến sĩ Cảnh sát giao thông.

Cụ thể, khoảng 9h15 sáng 30-8, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 5 do Đại úy Nguyễn Huy Chiến làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông tại nút giao Ngã tư Trâu Quỳ - Quốc lộ 5 thì một nam thanh niên điều khiển xe ô tô BKS: 89A-364.19 bất ngờ dừng lại, gấp rút đề nghị hỗ trợ.

Nam tài xế cho biết, trên xe đang chở cháu gái là chị T.T.H.A. (SN 2008, trú tại Hưng Yên) đang mang bầu và có dấu hiệu chuyển dạ dồn dập. Do tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm thành phố trong ngày lễ tập trung mật độ phương tiện cao, lo ngại ùn tắc ảnh hưởng đến sức khỏe của hai mẹ con, anh đã tìm đến lực lượng CSGT nhờ giúp đỡ.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Cảnh sát giao thông, "điều kỳ diệu" đã xảy ra...

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Đại úy Nguyễn Huy Chiến lập tức báo cáo Ban Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 5, đồng thời phân công cán bộ sử dụng xe ô tô tuần tra chuyên dụng bật còi, đèn ưu tiên trực tiếp dẫn đường cho chiếc ô tô chở thai phụ di chuyển nhanh nhất hướng về Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Nhờ sự mở đường kịp thời của lực lượng chức năng, chiếc xe chở thai phụ đã vượt qua các đoạn đường đông đúc và nhanh chóng tiếp cận sảnh cấp cứu của bệnh viện.

Ngay sau khi vào viện khoảng 15 phút, chị H.A. đã hạ sinh thành công một bé trai kháu khỉnh, hiện sức khỏe của cả hai mẹ con đều ổn định và đang được các y bác sĩ tiếp tục chăm sóc.

Xúc động trước sự hỗ trợ tận tình của lực lượng công an, đại diện gia đình thai phụ đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Chỉ huy cùng các cán bộ chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 5.

Hành động kịp thời và đầy trách nhiệm của tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5 đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô hết lòng "Vì nhân dân phục vụ".