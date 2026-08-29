Hơn 1.000 phương tiện vận tải bị kiểm tra, phát hiện xử lý trên 170 trường hợp vi phạm

Thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - CATP Hà Nội đã chủ động tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung vào các phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần phòng ngừa TNGT và bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong đợt nghỉ lễ 2-9.
Chỉ trong ngày 28-8, lực lượng CSGT đã tổng kiểm soát 1.003 phương tiện, trong đó có 548 xe kinh doanh vận tải hành khách và 455 xe kinh doanh vận tải hàng hóa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử lý 176 trường hợp vi phạm, gồm 120 trường hợp đối với xe khách và 56 trường hợp xe hàng hóa. Tổng số tiền phạt ước khoảng 235,2 triệu đồng; trừ điểm giấy phép lái xe 13 trường hợp và tạm giữ 1 phương tiện.
Đáng chú ý, qua công tác kiểm soát, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý nhiều lỗi vi phạm có nguy cơ trực tiếp ảnh hưởng đến TTATGT, như: dừng, đỗ không đúng quy định với 130 trường hợp; chở hàng quá tải 9 trường hợp, quá khổ giới hạn 4 trường hợp; chở hàng trong khoang chở khách 4 trường hợp; đón, trả khách không đúng quy định 1 trường hợp; đi vào làn đường khẩn cấp 1 trường hợp và đi vào đường cấm, giờ cấm 1 trường hợp.
Trong suốt kỳ nghỉ lễ, toàn lực lượng CSGT Công an thủ đô sẽ tiếp tục duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là tại các tuyến, địa bàn có mật độ phương tiện cao, các khu vực tập trung đông người và các tuyến cửa ngõ.
Các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT, gây mất TTATGT sẽ được phát hiện, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân trong suốt thời gian nghỉ lễ.