Hơn 1.000 phương tiện vận tải bị kiểm tra, phát hiện xử lý trên 170 trường hợp vi phạm

ANTD.VN - Với tinh thần chủ động, quyết liệt, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong dịp nghỉ lễ. Qua kiểm tra 1.003 phương tiện kinh doanh vận tải, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 176 trường hợp, phạt khoảng 235,2 triệu đồng.

Thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - CATP Hà Nội đã chủ động tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung vào các phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần phòng ngừa TNGT và bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong đợt nghỉ lễ 2-9.

Toàn lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô đã kiểm soát hơn 1.000 trường hợp chỉ riêng trong ngày 28-8

Chỉ trong ngày 28-8, lực lượng CSGT đã tổng kiểm soát 1.003 phương tiện, trong đó có 548 xe kinh doanh vận tải hành khách và 455 xe kinh doanh vận tải hàng hóa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử lý 176 trường hợp vi phạm, gồm 120 trường hợp đối với xe khách và 56 trường hợp xe hàng hóa. Tổng số tiền phạt ước khoảng 235,2 triệu đồng; trừ điểm giấy phép lái xe 13 trường hợp và tạm giữ 1 phương tiện.

Tăng cường kiểm tra kết hợp tuyên truyền

Đáng chú ý, qua công tác kiểm soát, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý nhiều lỗi vi phạm có nguy cơ trực tiếp ảnh hưởng đến TTATGT, như: dừng, đỗ không đúng quy định với 130 trường hợp; chở hàng quá tải 9 trường hợp, quá khổ giới hạn 4 trường hợp; chở hàng trong khoang chở khách 4 trường hợp; đón, trả khách không đúng quy định 1 trường hợp; đi vào làn đường khẩn cấp 1 trường hợp và đi vào đường cấm, giờ cấm 1 trường hợp.

Nhiều trường hợp được camera AI ghi nhận

Trong suốt kỳ nghỉ lễ, toàn lực lượng CSGT Công an thủ đô sẽ tiếp tục duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là tại các tuyến, địa bàn có mật độ phương tiện cao, các khu vực tập trung đông người và các tuyến cửa ngõ.

Tăng cường kiểm tra đối với phương tiện kinh doanh vận tải, không để tình trạng "nhồi nhét", "chặt chém" giá vé cũng như vi phạm các lỗi dừng, đỗ sai quy định

Các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT, gây mất TTATGT sẽ được phát hiện, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân trong suốt thời gian nghỉ lễ.