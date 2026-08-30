Bắt đối tượng tàng trữ ma tuý

ANTD.VN - Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác 141, người đàn ông tăng ga bỏ chạy. Khi bị khống chế, đối tượng ném 4 túi chứa ma túy.

Vừa qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn Sơn Tây, Tổ công tác Y20/141-CATP Hà Nội phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Cub, không gắn biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, nam thanh niên không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Đến khu vực trước số nhà 44 Trưng Vương, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội, đối tượng bị Tổ công tác khống chế, kiểm tra.

Bị khống chế, người đàn ông ném 4 túi chứa ma túy hòng phi tang nhưng không thành

Quá trình khống chế, đối tượng đã vứt từ tay trái ra 4 túi zip nilon màu trắng. Kiểm tra bên trong các túi này, lực lượng chức năng phát hiện các hạt tinh thể màu trắng, nghi là chất ma túy.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, đồng thời đưa người, phương tiện và tang vật bàn giao cho Công an phường Sơn Tây để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.