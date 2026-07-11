"Siêu dự bị" Merino lại lóe sáng, Tây Ban Nha vỡ òa vào bán kết gặp Pháp

ANTD.VN - Mikel Merino một lần nữa trở thành người hùng của tuyển Tây Ban Nha, khi ghi bàn thắng quyết định ở những phút cuối, giúp La Roja đánh bại Bỉ 2-1 để giành quyền vào bán kết World Cup 2026, nơi họ sẽ chạm trán tuyển Pháp.

Cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Bỉ tại tứ kết World Cup 2026 rạng sáng 11-7 đã diễn ra hấp dẫn đúng như kỳ vọng. Sau 90 phút căng thẳng, La Roja là đội vỡ òa với tấm vé bán kết nhờ chiến thắng 2-1, được quyết định ở những phút cuối.

Fabian Ruiz mở tỉ số cho Tây Ban Nha

Trận này, hai đội nhập cuộc nhanh và không e dè. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Tây Ban Nha tìm được bàn mở tỉ số ở phút 30. Lamine Yamal xử lý khéo léo trước khi chọc khe để Pedro Porro băng xuống bên cánh phải. Hậu vệ này căng ngang thuận lợi để Dani Olmo dứt điểm. Dù Thibaut Courtois cản phá được cú sút đầu tiên, Fabian Ruiz vẫn kịp lao vào đá bồi tung lưới Bỉ, đưa Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên, lợi thế ấy chỉ tồn tại hơn 10 phút. Phút 41, Charles De Ketelaere tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn quân bình tỉ số 1-1, giúp Bỉ lấy lại thế cân bằng trước giờ nghỉ.

Bỉ nhanh chóng gỡ hòa bởi De Ketelaere

Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên chặt chẽ hơn. Tây Ban Nha vẫn cầm bóng nhiều hơn nhưng gặp không ít khó khăn trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Bỉ. Ở chiều ngược lại, các cầu thủ Bỉ cũng tạo ra nhiều pha phản công nguy hiểm khiến hàng thủ La Roja nhiều lần chao đảo.

Khi trận đấu tưởng như sẽ phải kéo dài sang hiệp phụ, bước ngoặt xuất hiện ở phút 88. Từ cú sút xa của Pau Cubarsi, thủ môn Senne Lammens, người bắt thay Courtois do chấn thương, không thể ôm gọn bóng. Mikel Merino có mặt đúng lúc, nhanh chân đá bồi cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 trong sự vỡ òa của các cầu thủ và người hâm mộ Tây Ban Nha.

Merino ghi bàn quyết định cho La Roja

Đáng nói, Merino chỉ được tung vào sân cách đó đúng 2 phút. Ở vòng 1/8, cũng chính Merino ghi bàn duy nhất giúp Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha ở phút 90+1, sau khi được tung vào sân chỉ 6 phút.

"Siêu dự bị" Merino lại lóe sáng đúng lúc

Tây Ban Nha vào bán kết gặp Pháp

Với chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc, Tây Ban Nha giành vé vào bán kết World Cup 2026 và sẽ chạm trán Pháp. Đây được coi là "chung kết sớm" của Mundial năm nay.