Vì sao Cody Gakpo ôm đầu đau khổ khi ghi bàn cho Hà Lan trước Morocco?

ANTD.VN - Cody Gakpo là người ghi bàn mở tỉ số cho Hà Lan trước Morocco ở vòng 1/16 World Cup 2026. Tuy nhiên, sau 120 phút bất phân thắng bại hòa 1-1, "Cơn lốc màu da cam" bị chặn đứng với tỉ số 2-3 trên chấm luân lưu, khép lại hành trình đầy tiếc nuối.

Phút 72 trận đấu ở vòng 1/16 World Cup 2026 sáng 30-6, Cody Gakpo nhanh chân dứt điểm phá vỡ thế bế tắc, mở tỉ số cho Hà Lan trước Morocco.

Thay vì chạy đi ăn mừng, tiền đạo thuộc biên chế Liverpool ôm đầu, nghẹn ngào rồi bật khóc trong vòng tay các đồng đội. Được biết, hành động đặc biệt này để tưởng nhớ cậu con trai chưa kịp chào đời.

Cody Gakpo ôm đầu đau khổ khi ghi bàn cho Hà Lan trước Morocco

Ít ngày trước trận đấu, Cody Gakpo và bạn gái Noa van der Bij đã xác nhận tin buồn khi con trai thứ hai của họ, bé Elijah Raphael Gakpo, qua đời ở tháng thứ năm của thai kỳ.

Cặp đôi từng từng hạnh phúc thông báo sẽ chào đón em bé vào tháng 10 năm nay. Sau khi có con trai đầu lòng Samuel vào năm 2024, cả hai đều háo hức chuẩn bị cho hành trình làm cha mẹ lần thứ hai. Bi kịch xảy đến đúng thời điểm Gakpo cùng tuyển Hà Lan dự World Cup 2026.

Đáng tiếc là Hà Lan của Gakpo phải sớm dừng bước ở World Cup năm nay

Khoảnh khắc sau bàn thắng ở phút 72 vì thế nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh giàu cảm xúc nhất giải. Không có màn ăn mừng cuồng nhiệt, chỉ còn những giọt nước mắt của một người cha đang cố gắng vượt qua nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời.

Đáng tiếc, bàn thắng của Gakpo không đủ giúp Hà Lan giành vé đi tiếp. Issa Diop gỡ hòa ở phút 90+1 trước khi Morocco bản lĩnh hơn trên chấm luân lưu với chiến thắng 3-2, khép lại hành trình của "Cơn lốc màu da cam" ngay từ vòng 1/16 World Cup 2026.

Dẫu vậy, với nhiều người hâm mộ, pha lập công của Cody Gakpo sẽ còn được nhớ mãi. Đó không chỉ là bàn thắng mở tỉ số cho Hà Lan, mà còn là món quà lặng lẽ anh gửi đến Elijah Raphael Gakpo - em bé chưa từng có cơ hội cất tiếng khóc chào đời nhưng sẽ mãi sống trong trái tim của gia đình mình.