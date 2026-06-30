Mỗi hành trình dài đều bắt đầu từ những bước chân bền bỉ

ANTD.VN - Một buổi sáng cuối tuần tháng 6, khi phố phường Hà Nội còn chưa kịp thức giấc, gần 200 thành viên Storm - văn phòng tổng đại lý toàn thời gian của AIA Việt Nam cùng khách hàng đã có mặt bên Hồ Gươm để tham gia hoạt động chạy bộ kỷ niệm 7 năm thành lập đội ngũ.

Không sân khấu, không ánh đèn và không có những nghi thức thường thấy trong các sự kiện sinh nhật của một tổ chức. Thay vào đó là những bước chân cùng nhau trên cung đường quen thuộc giữa lòng Hà Nội, trong không khí trong lành của buổi sáng cuối tuần.

Đối với nhiều người, đây có thể chỉ là một hoạt động thể thao đơn giản. Nhưng với Storm, đó là cách họ lựa chọn để đánh dấu một cột mốc đặc biệt của hành trình phát triển kéo dài suốt 7 năm qua. "Bảy năm là một dấu mốc đáng nhớ, nhưng điều chúng tôi muốn hướng tới không phải là nhìn lại những gì đã đạt được, mà là cùng nhau bước tiếp. Chạy bộ là hoạt động rất đơn giản nhưng lại phản ánh đúng tinh thần mà Storm luôn theo đuổi: bền bỉ, kỷ luật và không ngừng tiến về phía trước", chị Trần Thị Thanh Thủy - Giám đốc Storm, Văn phòng tổng đại lý toàn thời gian đầu tiên của AIA Việt Nam tại Hà Nội, chia sẻ.

Từ những bước chạy đến hành trình phát triển bền vững

Trong thể thao, không phải ai xuất phát nhanh hơn sẽ là người đi xa hơn. Điều quyết định thường nằm ở khả năng duy trì nhịp độ, vượt qua những thời điểm khó khăn và tiếp tục tiến bước. Với chị Thủy, đó cũng là hình ảnh phản chiếu khá rõ hành trình của một đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp. "Nghề tư vấn tài chính không phải là một cuộc đua ngắn hạn. Đó là hành trình dài đòi hỏi sự học hỏi liên tục, tính kỷ luật, sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm với khách hàng. Những giá trị đó không thể hình thành trong ngày một ngày hai mà được tích lũy qua thời gian".

Khi thị trường tài chính - bảo hiểm ngày càng phát triển, vai trò của người tư vấn cũng đang có nhiều thay đổi. Khách hàng không chỉ tìm kiếm một sản phẩm bảo hiểm mà cần những người đồng hành có kiến thức, sự tận tâm và khả năng hỗ trợ họ xây dựng kế hoạch bảo vệ tài chính phù hợp cho bản thân và gia đình.

Sự thay đổi đó cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với người tư vấn, đòi hỏi chúng tôi phải không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng tư vấn cũng như khả năng thấu hiểu nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Chính vì vậy, việc phát triển con người luôn được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với những tổ chức theo đuổi mô hình tư vấn chuyên nghiệp chị Thủy chia sẻ thêm.

Phát triển con người từ một nền tảng bài bản

Storm là một trong những đội ngũ được phát triển từ mô hình AIA Exchange - mô hình tư vấn tài chính toàn thời gian của AIA Việt Nam, được xây dựng với định hướng phát triển lực lượng tư vấn chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và có lộ trình nghề nghiệp dài hạn.

Trong nhiều năm qua, AIA Việt Nam liên tục đầu tư vào môi trường làm việc, chương trình đào tạo, công nghệ và hệ thống hỗ trợ nhằm giúp đội ngũ tư vấn nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Từ nền tảng đó, nhiều đội ngũ đã từng bước phát triển, thu hút ngày càng nhiều nhân sự lựa chọn gắn bó lâu dài với nghề tư vấn tài chính. Theo chị Thủy, điều khiến chị tự hào nhất sau 7 năm không phải là quy mô đội ngũ hay những thành tích đạt được, mà là việc nhiều thành viên vẫn tiếp tục trưởng thành và phát triển trên hành trình nghề nghiệp của mình, đúng với triết lý “Cùng đi cùng lớn” mà AIA Việt Nam gây dựng.

"Những gì Storm có được hôm nay là kết quả của sự đồng hành từ môi trường AIA, từ mô hình tư vấn viên chuyên nghiệp, toàn thời gian, từ các thế hệ lãnh đạo đi trước và từ chính những thành viên đã lựa chọn gắn bó với nghề. Tôi luôn tin rằng khi con người được đặt trong một môi trường phù hợp, được trao cơ hội học hỏi và phát triển, họ sẽ có thể tạo ra những giá trị tích cực cho khách hàng, cho cộng đồng và cho chính cuộc sống của mình", chị Thủy chia sẻ thêm.

Thu hút thế hệ tư vấn tài chính mới

Sự phát triển của thị trường cũng đang mở ra nhiều cơ hội cho thế hệ lao động trẻ tìm kiếm một nghề nghiệp có ý nghĩa, được ghi nhận dựa trên năng lực và có cơ hội phát triển lâu dài.

Thực tế cho thấy hình ảnh của nghề tư vấn tài chính trong những năm gần đây đang dần thay đổi. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp này ngày càng đòi hỏi kỹ năng tư vấn, khả năng đồng hành và sự chuyên nghiệp trong việc hỗ trợ khách hàng đưa ra các quyết định tài chính quan trọng.

Đây cũng là lý do nhiều người trẻ lựa chọn gia nhập các mô hình tư vấn toàn thời gian, nơi họ được đào tạo bài bản, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội xây dựng sự nghiệp dài hạn.

"Chúng tôi không chỉ tìm kiếm những người muốn có thêm một công việc hay một nguồn thu nhập. Điều Storm hướng tới là xây dựng một cộng đồng những người làm nghề chuyên nghiệp, không ngừng học hỏi, không ngừng phát triển bản thân và luôn đặt lợi ích của khách hàng ở vị trí trung tâm. Đó cũng là điều giúp đội ngũ tiếp tục thu hút những thành viên mới sau nhiều năm phát triển", chị Thủy cho biết.

Không chỉ nhìn lại, mà cùng nhau bước tiếp

Khi những bước chạy cuối cùng khép lại bên Hồ Gươm, hoạt động kỷ niệm 7 năm của Storm cũng kết thúc theo cách giản dị như khi bắt đầu. Nhưng đằng sau những bước chân ấy là câu chuyện về một hành trình được xây dựng bằng sự bền bỉ, tinh thần đồng đội và khát vọng phát triển không ngừng.

Bảy năm không phải là đích đến, mà chỉ là một cột mốc để tiếp tục bước đi trên hành trình mà mỗi bước tiến của đội ngũ đều bắt đầu từ sự trưởng thành của từng cá nhân để tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng và cộng đồng.