'Lời nguyền' World Cup đeo đẳng bóng đá Hà Lan

ANTD.VN - Có lẽ không đội tuyển nào mang nhiều nỗi ám ảnh trên chấm luân lưu tại World Cup như Hà Lan. Sau gần ba thập kỷ, "Cơn lốc màu da cam" vẫn chưa thể thoát khỏi cái dớp nghiệt ngã khi một lần nữa nếm nỗi đau trên chấm 11m, lần này là trước Morocco ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Sau 120 phút giằng co với tỉ số hòa 1-1, Hà Lan thất bại 2-3 trong loạt sút luân lưu trước Morocoo, chính thức khép lại hành trình tại Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay. Đây đã là thất bại thứ 4, đồng thời là lần thứ 3 liên tiếp của đội bóng áo cam trong tổng số 5 lần phải phân định thắng thua bằng 11m tại World Cup. Thành tích ấy đồng nghĩa Hà Lan mới chỉ duy nhất một lần bước tiếp sau loạt đá định mệnh, thống kê đủ để biến penalty thành "lời nguyền" với nền bóng đá này.

Lời nguyền luân lưu lại ứng nghiệm, Hà Lan ôm hận rời World Cup 2026

Lần duy nhất Hà Lan chiến thắng trên chấm luân lưu diễn ra tại tứ kết World Cup 2014. Khi đó, HLV Louis van Gaal tạo nên quyết định đi vào lịch sử khi tung thủ môn Tim Krul vào sân chỉ ít giây trước khi hiệp phụ kết thúc với mục đích duy nhất là bắt penalty. Sự táo bạo ấy được đền đáp khi Krul cản phá hai cú sút, giúp Hà Lan đánh bại Costa Rica để giành vé vào bán kết.

Ngoài khoảnh khắc đáng nhớ ấy, mọi lần bước vào loạt đá 11m tại World Cup đều kết thúc bằng nước mắt với đội tuyển xứ sở hoa tulip. Họ lần lượt thất bại trước Brazil ở bán kết World Cup 1998, Argentina tại bán kết World Cup 2014, Argentina ở tứ kết World Cup 2022 và giờ là Morocco tại vòng 1/16 World Cup 2026.

Điều khiến thất bại lần này càng trở nên đau đớn là Hà Lan đã tiến rất gần tấm vé đi tiếp. Sau hiệp một bế tắc, Cody Gakpo khai thông thế trận bằng pha lập công ở phút 72, đưa Oranje chạm một tay vào vòng 1/8.

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm người hâm mộ bắt đầu nghĩ đến chiến thắng, Morocco vùng lên mạnh mẽ. Phút 90+1, Issa Diop đánh đầu tung lưới Bart Verbruggen, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát và buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ.

120 phút không thể phân định thắng bại khiến số phận trận đấu được quyết định trên chấm 11m, nơi nỗi ám ảnh của Hà Lan một lần nữa xuất hiện.

Loạt đá cân não diễn ra đầy kịch tính khi liên tiếp các cầu thủ hai đội đá hỏng. El Aynaoui đưa bóng dội xà ngang, Justin Kluivert sút trúng cột dọc, Quinten Timber đá ra ngoài rồi đến lượt Achraf Hakimi cũng không thắng được khung thành.

Khoảnh khắc đáng tiếc nhất thuộc về cú sút của Soufiane Rahimi. Bart Verbruggen đã đoán đúng hướng và cản phá thành công, nhưng trái bóng lại bật vào chân thủ môn Hà Lan trước khi từ từ lăn qua vạch vôi. Sự may mắn dường như một lần nữa quay lưng với Oranje.

Đến lượt sút quyết định, thủ thành Yassine Bounou xuất sắc cản phá cú đá của Crysencio Summerville. Ngay sau đó, Ismael Saibari lạnh lùng thực hiện thành công quả penalty cuối cùng, khép lại chiến thắng 3-2 cho Morocco và đưa đại diện châu Phi vào vòng 1/8.

Thất bại này không chỉ khiến Hà Lan sớm rời World Cup 2026 mà còn nối dài thống kê buồn đã đeo bám họ suốt nhiều thế hệ. Từ những đội bóng của Dennis Bergkamp, Arjen Robben, Wesley Sneijder cho tới thế hệ hiện tại với Cody Gakpo, Justin Kluivert hay De Jong, Hà Lan vẫn chưa thể tìm ra lời giải cho "lời nguyền" trên chấm 11m.

Bóng đá luôn có những khoảnh khắc nghiệt ngã, nhưng với Hà Lan, loạt sút luân lưu 11m tại World Cup dường như đã trở thành nỗi ám ảnh kéo dài qua nhiều thế hệ. Thêm một kỳ World Cup khép lại trong nước mắt, và "lời nguyền" ấy vẫn chưa tìm ra cách hóa giải.