HLV tuyển Nhật Bản: "Đau lòng, nhưng chúng tôi không từ bỏ mục tiêu số 1 thế giới"

ANTD.VN - Giấc mơ lần đầu tiên giành chiến thắng ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup của Nhật Bản lại thêm một lần dang dở. Thất bại 1-2 trước Brazil sau bàn thua ở phút bù giờ thứ 5 không chỉ khiến "Samurai xanh" dừng bước tại World Cup 2026, mà còn để lại nỗi tiếc nuối khôn nguôi với HLV Hajime Moriyasu.

Đội tuyển Nhật Bản đã ở rất gần cột mốc lịch sử khi dẫn trước Brazil nhờ pha lập công của Kaishu Sano, cũng như duy trì lợi thế trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên, những khoảnh khắc quyết định ở hiệp 2 đã khiến đại diện châu Á đánh mất tất cả. Casemiro gỡ hòa trước khi Gabriel Martinelli ghi bàn ở phút 90+5, khép lại màn lội ngược dòng của Selecao.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hajime Moriyasu của Nhật Bản không giấu được nỗi thất vọng khi đội nhà rời giải theo cách đầy nghiệt ngã.

HLV Hajime Moriyasu: "Đau lòng nhưng Nhật Bản không từ bỏ mục tiêu lên số 1 thế giới"

"Việc phải dừng bước ở thời điểm này thực sự rất đau lòng. Tuy nhiên, các cầu thủ đã cống hiến tất cả những gì mình có. Từ khâu chuẩn bị, tập luyện cho đến khi bước vào trận đấu, họ luôn giữ sự tập trung và chiến đấu bằng tất cả tinh thần", chiến lược gia 57 tuổi chia sẻ.

"Rất nhiều cổ động viên đã đến Houston để cổ vũ cho đội tuyển. Ở quê nhà cũng có rất nhiều người thức trắng đêm theo dõi trận đấu. Người hâm mộ Nhật Bản trên khắp thế giới luôn sát cánh cùng chúng tôi qua truyền hình và các nền tảng trực tuyến. Tôi vô cùng tiếc vì không thể mang về chiến thắng cho tất cả mọi người. Với tư cách HLV trưởng, tôi xin lỗi vì chưa thể làm tốt hơn", HLV Moriyasu nghẹn ngào nói.

Dẫu vậy, chiến lược gia sinh năm 1968 mong người hâm mộ nhìn nhận hành trình của đội tuyển bằng một góc nhìn tích cực hơn, thay vì chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng. Theo ông, các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần quả cảm trước một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch và xứng đáng nhận được sự ghi nhận.

Moriyasu cũng tin rằng bóng đá Nhật Bản vẫn đang đi đúng hướng trên con đường phát triển. Sau bốn năm xây dựng lực lượng, ông cho rằng trình độ của đội tuyển đã được nâng lên đáng kể, dù vẫn còn khoảng cách so với những nền bóng đá hàng đầu thế giới.

"Bóng đá Nhật Bản đang tiếp tục hành trình phát triển của mình và tôi tin chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều. Mục tiêu của Nhật Bản vẫn là trở thành đội tuyển số 1 thế giới. Nếu tiếp tục kiên định với mục tiêu đó và không ngừng hoàn thiện, tôi tin chúng tôi sẽ tiến gần hơn đến đích. Chúng tôi sẽ không dừng lại và sẽ tiếp tục chiến đấu vì tương lai của bóng đá Nhật Bản", HLV Moriyasu khẳng định.

Dù thêm một lần lỗi hẹn với cột mốc lịch sử ở vòng knock-out World Cup, màn trình diễn trước Brazil vẫn cho thấy Nhật Bản đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn của bóng đá thế giới. Thất bại tại Houston có thể khép lại hành trình World Cup 2026, nhưng cũng mở ra niềm tin rằng "Samurai xanh" sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai gần.