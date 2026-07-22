Ca sĩ Bùi Duy Ngọc kể chuyện vượt qua biến cố với "Điều em muốn"

ANTD.VN - Lấy cảm hứng từ những trải nghiệm của bản thân, "Điều em muốn" là ca khúc mới nhất của Bùi Duy Ngọc, mang thông điệp về sự buông bỏ, chữa lành và bước tiếp sau những biến cố.

"Điều em muốn" là sản phẩm mới nhất của Bùi Duy Ngọc sau "Cảm ơn đã chung đường"

Sau "Cảm ơn đã chung đường", ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Bùi Duy Ngọc tiếp tục giới thiệu đến khán giả sản phẩm mới mang tên "Điều em muốn". Mang màu sắc City Pop với giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, ca khúc nhìn lại một mối quan hệ đã khép lại bằng sự bình thản, đồng thời kể về hành trình "chữa lành" của người ở lại.

Khác với những bản nhạc Ballad chia tay thường khai thác nỗi đau hay sự tiếc nuối, "Điều em muốn" lựa chọn cách kể nhẹ nhàng hơn. Ca khúc không xoáy vào những tổn thương của một cuộc tình tan vỡ mà hướng đến sự buông bỏ trong thấu hiểu. Đó là tâm trạng của một người sau nhiều biến cố, đủ bình tĩnh để chúc người cũ tìm được điều mình mong muốn, thay vì giữ lại những oán trách.

MV tập trung khắc họa hành trình đối diện và chữa lành sau những biến cố

Bùi Duy Ngọc cho biết ca khúc được bắt nguồn từ chính những trải nghiệm của anh trong nhiều năm qua. Trước năm 2020, con đường nghệ thuật của nam ca sĩ vốn không bằng phẳng. Anh dành phần lớn thời gian và tâm sức cho công việc, trong khi chuyện tình cảm dần bị thu hẹp. Đến năm 2020, một biến cố lớn khiến anh phải rời xa sân khấu trong suốt 5 năm. Khoảng thời gian ấy càng thôi thúc anh tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp với mong muốn khẳng định bản thân. Khi bản thân chưa thực sự ổn định, những mối quan hệ tình cảm cũng khó đi đến kết quả như kỳ vọng.

Giữa lúc đó, âm nhạc trở thành nơi Bùi Duy Ngọc tìm câu trả lời cho những trăn trở về sự nghiệp, tình yêu và chính mình. Từ những trải nghiệm đó, "Điều em muốn" ra đời. Câu hát "Anh mong em đạt được điều em muốn" không chỉ là lời chúc dành cho một người đã đi qua cuộc đời anh mà còn là lời động viên anh từng dành cho chính mình trong giai đoạn nhiều thử thách, với niềm tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn.

"Điều em muốn" do Bùi Duy Ngọc và Nguyễn Trần Trung Nguyên đồng sáng tác

"Điều em muốn" do Bùi Duy Ngọc và Nguyễn Trần Trung Nguyên đồng sáng tác. Bên cạnh vai trò ca sĩ, Bùi Duy Ngọc cũng trực tiếp đảm nhận phần sản xuất âm nhạc. Ca khúc được Long Rex hòa âm phối khí, guitarist Khôi Vũ tham gia phần guitar. MV của ca khúc lựa chọn cách thể hiện tối giản, tập trung vào cảm xúc thay vì xây dựng một câu chuyện có nhiều nút thắt. Hình ảnh một chàng trai lang thang giữa thành phố trong đêm, đối diện với những suy nghĩ của chính mình, được lấy cảm hứng từ trải nghiệm cá nhân của Bùi Duy Ngọc. Thay vì kể một câu chuyện hoàn chỉnh, MV giống như dòng độc thoại nội tâm kéo dài trong một đêm nhiều suy ngẫm.

Nếu trong MV "Cảm ơn đã chung đường" phát hành vào tháng 5-2026, Bùi Duy Ngọc mang đến hình ảnh tích cực và cởi mở, thì ở "Điều em muốn" khán giả bắt gặp một nghệ sĩ trưởng thành hơn sau những va vấp. Ca khúc phản ánh góc nhìn điềm tĩnh về tình yêu đã qua, khi người trong cuộc chọn giữ lại sự trân trọng thay vì nuối tiếc.

Bùi Duy Ngọc được biết đến với vai trò ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc và giảng viên thanh nhạc. Anh từng lọt vào bán kết "Sao Mai 2015". Bước ra từ cuộc thi này, anh cùng những người bạn tại Hải Phòng thành lập nhóm The Wings. Năm 2016, nhóm tham gia chương trình "X-Factor - Nhân tố bí ẩn" và giành ngôi vị Á quân.



Sau biến cố tai nạn giao thông, Bùi Duy Ngọc ít xuất hiện trước công chúng với vai trò ca sĩ. Anh dành nhiều thời gian cho công việc giảng dạy thanh nhạc và sản xuất âm nhạc, đứng sau nhiều sản phẩm của các nghệ sĩ như: Vicky Nhung, Orange, Ngô Lan Hương và Mỹ Mỹ. Đến năm 2025, nam nghệ sĩ trở lại với khán giả khi tham gia chương trình "Anh trai say Hi" và ghi dấu ấn nhờ giọng hát nội lực cùng khả năng sản xuất âm nhạc qua các tiết mục như: Em đã chờ anh bao lâu, Đã từng...Dù dừng chân ở Livestage 3, anh vẫn tiếp tục đồng hành cùng các thí sinh trong quá trình thực hiện những ca khúc nhóm và cá nhân. Sau chương trình, nam ca sĩ kết hợp với Khôi Vũ phát hành ca khúc "Đi về thôi".

MV ca khúc "Điều em muốn" của Bùi Duy Ngọc

Kể từ khi trở lại hoạt động nghệ thuật, Bùi Duy Ngọc đã lần lượt giới thiệu các sản phẩm như: "Gọi em" (2025), "Cảm ơn đã chung đường" (2026), "Đi về thôi" (2026, kết hợp Khôi Vũ) và mới nhất là "Điều em muốn". MV mới nhất được nam nghệ sĩ giới thiệu rộng rãi kênh Youtube Bùi Duy Ngọc Official cùng các nền tảng nhạc số.