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NSND Vũ Ngoạn Hợp làm Trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tinh hoa Toàn cầu 2026

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Hương Thủy

ANTD.VN - NSND Vũ Ngoạn Hợp, nguyên Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ làm Trưởng Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tinh hoa Toàn cầu 2026 - Miss Global Business Elite 2026. Cuộc thi dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 24/8/2026 tại thành phố Đông Hưng (Trung Quốc). Đêm Chung kết được lên lịch tổ chức vào ngày 23/8.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, cuộc thi do Công ty Truyền thông Yidong (Trung Quốc) và Công ty Cổ phần Truyền thông WINVU Việt Nam đồng tổ chức. Chương trình được giới thiệu là một phần trong chuỗi hoạt động gồm hội nghị xúc tiến thương mại, trình diễn thời trang và các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

Đối tượng tham gia là nữ doanh nhân, nhà quản lý doanh nghiệp, nhà sáng lập thương hiệu, nữ lãnh đạo các tổ chức hoặc những người yêu thích lĩnh vực kinh doanh, trong độ tuổi từ 20 đến 55, đáp ứng các điều kiện theo quy chế của cuộc thi. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi từ ngày 21/7/2026 đến 30/7/2026.

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Nghi thức khởi động đánh dấu chính thức phát động cuộc thi Miss Global Business Elite 2026

Tại vòng chung kết, thí sinh sẽ tham gia các phần trình diễn trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, trình diễn thời trang doanh nhân, thi ứng xử và thuyết trình dự án cộng đồng. Bên cạnh các nội dung thi, chương trình còn có các hoạt động giao lưu văn hóa, tham quan và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Ban tổ chức cho biết, ban giám khảo gồm đại diện trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, ngoại giao và doanh nghiệp.

Trưởng ban giám khảo là NSND Vũ Ngoạn Hợp - Chủ tịch Hiệp hội Hội chợ Triển lãm Thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA), nguyên Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

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Ra mắt Hội đồng Ban Giám khảo Quốc tế của Miss Global Business Elite 2026

Các thành viên Ban giám khảo được công bố gồm NSND Nguyễn Hải - nguyên Phó trưởng đoàn kịch nói CAND, TS Trần Thị Bạch Dương - Phó Chủ tịch Chi hội Nữ trí thức Khối Văn hóa Nghệ thuật, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Doanh nhân Việt Nam ASEAN và Đại sứ Vũ Quang Minh - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, nguyên Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Anh, CHLB Đức và Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam.

Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ trao các danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Tinh hoa Toàn cầu 2026, các giải Á hậu cùng một số giải thưởng phụ.

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Từ khóa:

#cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tinh hoa Toàn cầu 2026

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