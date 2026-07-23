Dàn "chị đẹp" chúc mừng Ái Phương trở lại với "Dịu dàng dịu dàng"

ANTD.VN - Ngày 22/7, Ái Phương chính thức phát hành ca khúc "Dịu dàng dịu dàng" trên các nền tảng nhạc số. Đông đảo người hâm mộ và đặc biệt là những nghệ sĩ - bạn bè thân thiết như: Minh Tuyết, Bùi Lan Hương, Tóc Tiên, Diễm My 9X, Hoàng Oanh, Mâu Thủy, Châu Đăng Khoa....đã đến chia vui cùng cô.

"Dịu dàng dịu dàng" - mở đầu cho một hành trình âm nhạc mới

Sản phẩm đồng thời mở ra chương đầu tiên của dự án âm nhạc dài hơi mà cô đã ấp ủ nhiều năm, với sự xuất hiện của Rachel P - màu sắc nghệ thuật phản ánh khía cạnh trình diễn, tinh thần Latin và nguồn năng lượng quyến rũ, thoải mái với chính mình của Ái Phương.

"Chị đẹp" Minh Tuyết chúc mừng Ái Phương

"Dịu dàng dịu dàng" được Ái Phương sáng tác sau một hành trình dài đối diện và chữa lành những tổn thương bên trong. Thay vì tiếp tục khai thác hình ảnh quen thuộc với những bản ballad, nữ ca sĩ lần đầu thử sức với chất liệu upbeat, Afro Pop mang cảm hứng từ âm nhạc US-UK.

Ngay từ khi bắt đầu dự án, Ái Phương cùng ê-kíp đã xây dựng một thế giới nội tâm của riêng mình, dưới hình hài một câu chuyện truyền thuyết giả tưởng. Các chất liệu của thế giới ấy được lấy cảm hứng từ những nền văn minh cổ đại để kể lại một hành trình khai phá và tiến hóa chính bản thân.

Ái Phương chia sẻ tại sự kiện và mong muốn khán giả luôn nhớ đến mình với hình ảnh "dịu dàng" này

Một trong những điểm sáng đó có thể kể đến như việc sử dụng ý thơ tôn vinh thần Eros để nói về một người phụ nữ tôn thờ tình yêu. Đối với nữ ca sĩ, ca khúc gửi gắm mong muốn mỗi người sẽ hướng suy nghĩ đến những điều tốt đẹp, đón nhận cuộc sống bằng sự nhẹ nhàng và tích cực như một cách cầu mong những điều mình mong muốn.

Về hình ảnh, MV "Dịu dàng dịu dàng" được xây dựng theo phong cách trình diễn kết hợp ngôn ngữ hình ảnh giàu tính biểu tượng. Sự xuất hiện của một phiên bản Ái Phương - với vai trò nữ tư tế đi qua những địa điểm để kết nối với nữ thần - đại diện cho chính bản thân nữ ca sĩ, là một hình thức kết nối lại với bản thân và đi tìm cho mình một sự tiến hóa mới.

Khả Như đỏ rực bên chủ nhân sự kiện

Hành trình ấy được kể thông qua những hình ảnh mang màu sắc nghi lễ cùng sự chuyển dịch của bảng màu từ những gam lạnh cô độc, thế giới ở thời khắc giao thoa đến sắc vàng rực rỡ ở hồi kết, tượng trưng cho sự tái sinh, nội lực và một chương mới trong hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ.

Rachel P: "Nhân cách" âm nhạc đã luôn hiện diện bên trong Ái Phương

Không chỉ đánh dấu sự trở lại bằng một sản phẩm âm nhạc mới, "Dịu dàng dịu dàng" còn là cột mốc để Ái Phương chính thức giới thiệu Rachel P - một khía cạnh âm nhạc khác đã luôn hiện diện bên trong nữ ca sĩ từ những ngày đầu đến với nghệ thuật. Sau nhiều năm chờ đợi, Ái Phương cho rằng đây là thời điểm phù hợp để giới thiệu khía cạnh âm nhạc này đến khán giả, khi mọi trải nghiệm và cảm xúc đã đủ đầy.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa

Khoảng thời gian giãn cách trở thành cơ hội để Ái Phương nhìn lại định hướng âm nhạc, dành nhiều thời gian đào sâu vào sáng tác và tiếp cận các xu hướng âm nhạc quốc tế. Cùng với đó, hành trình tham gia "Chị đẹp đạp gió" vừa qua cũng đã mang đến nhiều trải nghiệm trình diễn và cảm hứng sáng tạo, trở thành chất xúc tác để Ái Phương thoải mái thể hiện Rachel P - khía cạnh âm nhạc đã luôn đồng hành cùng cô trên hành trình nghệ thuật.

Theo Ái Phương, Rachel P không phải là một nghệ danh mới hay một hình ảnh tách biệt, mà là cách nữ ca sĩ gọi tên khía cạnh âm nhạc mang tinh thần US-UK, giàu tính trình diễn, mang nguồn năng lượng Latin và phản ánh phiên bản chân thật hơn của chính mình.

"Chị đẹp" Ngọc Thanh Tâm giản dị đến chia vui cùng Ái Phương. Ngọc Thanh Tâm cũng mới tổ chức rất thành công Fan meeting tại TP. Hồ Chí Minh

“Rachel P giống như một ‘nhân cách’ âm nhạc khác đã tồn tại bên trong mình - một người rất thích nghe nhạc Latin, thích vũ đạo, thích trình diễn từ trước cả khi được biết đến qua những ca khúc ballad. Vậy nên đối với Phương, sự xuất hiện của Rachel P hoàn toàn không phải là một màn “lột xác”, mà là thời điểm bản thân quyết định trung thực với giá trị gốc, thoải mái và tự tin để một phần con người vốn đã luôn hiện hữu được chính thức gặp gỡ khán giả” - Ái Phương chia sẻ.

Sau màn chào sân của Rachel P, Ái Phương sẽ tiếp tục mở rộng màu sắc âm nhạc này thông qua nhiều dự án mới. Trong chặng hành trình tiếp theo, nữ ca sĩ sẽ tiếp tục khám phá và phát triển “nhân cách Rachel P” với nhiều thử nghiệm mới về âm thanh, trình diễn và ngôn ngữ hình ảnh, từng bước hoàn thiện thế giới nghệ thuật đã ấp ủ suốt nhiều năm.