Đạt G kể chuyện đời bằng những đêm không ngủ

11 ca khúc - 3 chương cho lần trở lại

Không chỉ là tập hợp 11 ca khúc, "Ác mộng đẹp" được Đạt G xây dựng như một câu chuyện hoàn chỉnh với ba chương: Ác – Mộng – Đẹp, tái hiện những cung bậc cảm xúc trong một hành trình từ yêu, tổn thương, nuối tiếc đến sự chấp nhận và chữa lành.

"Ác mộng đẹp" được Đạt G xây dựng như một câu chuyện hoàn chỉnh với ba chương: Ác – Mộng – Đẹp

Chương Ác mở đầu album bằng những cảm xúc nặng nề nhất sau đổ vỡ, gồm các ca khúc: "Có những ngày", "Ngồi nghe em khóc", "Để lại người mình thương". Ba bài hát khắc họa hình ảnh một chàng trai đối diện với mất mát, những ký ức không thể xóa nhòa và cảm giác bất lực khi phải buông tay người mình yêu. Đây cũng là phần mang màu sắc u tối nhất của album, nơi những vết thương vẫn còn nguyên vẹn và cảm xúc chưa tìm được lối thoát.

Chương Mộng là những ký ức tiếc nuối hay những câu hỏi bỏ ngỏ. Đây là chương giàu tính tự sự, đào sâu nội tâm của người chưa thể bước qua những điều đã cũ.

Dù vẫn kể những câu chuyện tình yêu chưa trọn vẹn, chương cuối - Đẹp mang màu sắc tích cực và nhẹ nhàng hơn. Thay vì chìm trong đau khổ, nhân vật bắt đầu nhìn lại quá khứ với sự bình thản.

Thay vì ra mắt toàn bộ 11 ca khúc, Đạt G và ê-kíp quyết định gửi đến khán giả từng phần một. Người nghe sẽ được “thấm đẫm” trong không gian của Đạt G qua từng giai điệu, ca từ. Âm nhạc cũng được thay đổi theo từng chương, để sau khi phần “Ác” được mở ra, “Mộng - Đẹp” mới dẫn dắt khán giả đến những câu chuyện tiếp theo.

"Đây không chỉ là album thứ hai trong sự nghiệp, mà còn là cột mốc đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc sống của Đạt G. Có những cảm xúc trước đây Đạt G chưa đủ độ chín để viết, nhưng bây giờ tôi đã có thể kể lại bằng âm nhạc. Album ‘Ác mộng đẹp' là cách tôi lưu giữ những điều từng khiến mình đau, nhưng cuối cùng lại giúp mình trở thành phiên bản tốt hơn”, nam nghệ sĩ bày tỏ.

“Nơi chiếc giường là sân khấu của cảm xúc”

Ngay từ tên gọi "Ác mộng đẹp" đã cho thấy sự đối lập của tổng thể album cũng như nội tâm của nghệ sĩ: giữa đau thương có hạnh phúc, giữa những ký ức tưởng như muốn quên nhưng lại trở thành điều đẹp đẽ nhất khi nhìn lại. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt mà Đạt G muốn truyền tải trong toàn bộ album - đôi khi những biến cố từng khiến con người tổn thương lại chính là chất liệu để trưởng thành và biết trân trọng hiện tại.

Với người nghệ sĩ, khi đêm xuống - đối diện với chính mình là lúc những cảm xúc chân thực nhất được cất lên. Đạt G cũng không ngoại lệ, anh xem chiếc giường là “sân khấu của cảm xúc” cũng từ đây "Ác mộng đẹp" được thành hình. “Chiếc giường” trong âm nhạc của Đạt G không còn là một món đồ nội thất, mà trở thành nhân chứng của mọi cảm xúc: nơi chứng kiến những giọt nước mắt, những cuộc gọi không bắt máy, những đêm thao thức và cả khoảnh khắc con người học cách chữa lành.

“Đạt G muốn các ca khúc của mình sẽ là người bạn đồng hành với khán giả trước khi đi ngủ. Người nghe có thể nhìn thấy mình hay đồng điệu phần nào trong cảm xúc khi nghe nhạc. Để rồi mỗi bài hát như một tư thế nằm khác nhau và bạn được đối diện với chính mình”, nam nghệ sĩ bày tỏ.

Dấu ấn Đạt G

Nếu những ca khúc trước đây giúp khán giả nhớ đến Đạt G với chất tự sự gần gũi, những giai điệu giàu cảm xúc cùng khả năng kể chuyện bằng âm nhạc, thì album lần này được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới với góc nhìn sâu sắc và đa chiều hơn. Không chỉ khai thác những trải nghiệm cá nhân, "Ác mộng đẹp" còn là lời đối thoại của Đạt G với chính mình sau những biến cố, thành công và thay đổi trong cuộc sống.

Album thứ hai cũng đánh dấu sự chuyển mình của Đạt G trong vai trò người sáng tạo. Giọng ca "Buồn của anh" tiếp tục tham gia vào quá trình sáng tác, sản xuất và định hình màu sắc âm nhạc, hướng đến một sản phẩm có tính kết nối xuyên suốt thay vì chỉ là tập hợp các ca khúc riêng lẻ. Với dự án lần này, Đạt G mong muốn khán giả không chỉ nghe âm nhạc mà còn đồng hành cùng những cảm xúc, suy nghĩ và trải nghiệm được anh chắt lọc trong suốt thời gian qua.

Là dự án được đầu tư trong thời gian dài, "Ác mộng đẹp" được kỳ vọng sẽ khắc họa rõ nét hành trình trưởng thành của Đạt G với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Album không chỉ nối tiếp màu sắc ballad quen thuộc mà còn hứa hẹn mang đến những góc nhìn mới trong cách kể chuyện, đánh dấu bước tiến tiếp theo của nam nghệ sĩ trên con đường sáng tạo.

Hai chương còn lại của album sẽ được Đạt G bật mí trong thời gian tới.