"Chuyện kể từ hòa bình" kết nối ký ức bằng âm nhạc

ANTD.VN - Chương trình nghệ thuật "Chuyện kể từ hòa bình" sẽ lên sóng vào dịp 27/7, đưa khán giả trở về với những ký ức chiến tranh và câu chuyện về lòng tri ân qua âm nhạc.

Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chương trình nghệ thuật "Chuyện kể từ hòa bình" sẽ lên sóng kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam vào dịp 27-7 tới. Chương trình do Thiếu tướng Phạm Văn Tú chỉ đạo nội dung, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc, với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ trong và ngoài Quân đội như: Nhật Huyền, Nguyễn Trần Trung Quân, Mộc An...

Với chủ đề tri ân các Anh hùng, thương binh, liệt sĩ đã cống hiến tuổi xuân và xương máu cho nền độc lập, tự do của dân tộc, "Chuyện kể từ hòa bình" được xây dựng như một hành trình kết nối ký ức lịch sử thông qua âm nhạc và những câu chuyện có thật. Không chỉ tái hiện những năm tháng chiến tranh, chương trình còn gửi gắm thông điệp về giá trị của hòa bình, lòng biết ơn và tinh thần yêu nước.

Bên cạnh những ca khúc quen thuộc đã đi cùng nhiều thế hệ, chương trình đưa khán giả đến với những câu chuyện của các cựu chiến binh, những người phụ nữ dành cả tuổi xuân chờ người thân trở về sau chiến tranh, cùng những người vẫn âm thầm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Những lát cắt đời thường ấy góp phần khắc họa sâu sắc hơn những hy sinh, mất mát để đổi lấy nền hòa bình hôm nay.

Với ý nghĩa này, chương trình hướng đến việc để lịch sử được kể không chỉ bằng âm nhạc mà còn bằng ký ức của các nhân chứng và tiếng nói của thế hệ trẻ. Qua đó, những giá trị về hòa bình, lòng biết ơn và trách nhiệm gìn giữ truyền thống được lan tỏa tới công chúng bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Chia sẻ về lần tham gia chương trình, ca sĩ Nhật Huyền xúc động bày tỏ, âm nhạc có thể kể lại những câu chuyện hào hùng của dân tộc bằng cảm xúc chân thành, giúp khán giả cảm nhận rõ hơn tình yêu quê hương, lòng biết ơn và khát vọng tự do. Nữ ca sĩ cũng hy vọng mỗi người xem sẽ cùng lắng nghe, cùng ghi nhớ và thêm tự hào về những giá trị đã được các thế hệ đi trước đánh đổi bằng tuổi xuân và xương máu.