"Nơi ấy tình yêu" đánh dấu 15 năm sáng tác của Đinh Phương Anh

ANTD.VN - Sau 15 năm sáng tác với hơn 200 ca khúc, nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh lần đầu thực hiện đêm nhạc "Nơi ấy tình yêu" để nhìn lại chặng đường nghệ thuật của mình.

Nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh lần đầu thực hiện đêm nhạc riêng Nơi ấy tình yêu sau 15 năm sáng tác

Sau 15 năm bền bỉ theo đuổi con đường sáng tác với hơn 200 ca khúc, nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh lần đầu thực hiện đêm nhạc riêng mang tên "Nơi ấy tình yêu" tại Hà Nội. Không chỉ là dịp nhìn lại hành trình nghệ thuật đã qua, chương trình còn là nơi nữ nghệ sĩ chia sẻ những câu chuyện phía sau các sáng tác, từ cơ duyên đến với âm nhạc, chặng đường làm nghề đến tình cảm dành cho gia đình và những người bạn đồng hành.

Đêm nhạc thu hút đông đảo khán giả ngay từ trước giờ diễn. Khán phòng nhanh chóng kín chỗ, nhiều người phải đứng theo dõi chương trình. Với Đinh Phương Anh, sự hiện diện của khán giả là món quà ý nghĩa sau nhiều năm âm thầm viết nhạc và cũng là nguồn động viên để cô tiếp tục theo đuổi con đường sáng tác.

Ca sĩ Thùy Vân biểu diễn tại đêm nhạc "Nơi ấy tình yêu" của Đinh Phương Anh

Đứng trên sân khấu của đêm nhạc đầu tiên, nữ nghệ sĩ kể tình yêu âm nhạc đến với mình một cách rất tự nhiên từ thuở nhỏ. Khi mới 5-7 tuổi, cô đã thích làm thơ, tự hát và lưu giữ những cảm xúc của mình bằng những giai điệu giản dị. Những rung động đầu đời ấy dần nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc và trở thành nền tảng cho hành trình sáng tác sau này.

Trong ký ức của Đinh Phương Anh, ca khúc đầu tay "Nơi ấy tình yêu" ra đời trong một khoảnh khắc rất đặc biệt. Chỉ trong khoảng 5 phút ngồi bên cây đàn ở phố Vạn Bảo (Hà Nội), cô đã hoàn thành bài hát đầu tiên của mình. Sau nhiều năm, chính sáng tác ấy được lựa chọn để đặt tên cho đêm nhạc riêng đầu tiên như một dấu mốc trên chặng đường sáng tác.

"Tôi luôn tâm niệm, thành công lớn nhất của một người nhạc sĩ là khi khán giả yêu những ca khúc của mình, nhớ những giai điệu ấy và đồng cảm với những cảm xúc mình gửi gắm." - Đinh Phương Anh chia sẻ.

Ca sĩ Hải Yến thể hiện một sáng tác của Đinh Phương Anh tại đêm nhạc

Ít người biết trước khi được công chúng biết đến với vai trò nhạc sĩ, Đinh Phương Anh từng giành Huy chương Vàng cuộc thi "Tiếng hát học sinh, sinh viên toàn quốc năm 1994". Dù có nền tảng thanh nhạc, cô không lựa chọn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp mà gắn bó với công việc giảng dạy âm nhạc trong nhiều năm.

Đến năm 2013, Đinh Phương Anh trở lại với sáng tác và liên tiếp ghi dấu ấn bằng nhiều ca khúc viết về Hà Nội, tình yêu, tuổi trẻ cũng như những sáng tác dành cho thiếu nhi. Các tác phẩm của cô được phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài PT-TH Hà Nội, đồng thời nhận giải thưởng của Hội Âm nhạc Hà Nội và Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Đêm nhạc "Nơi ấy tình yêu" vì thế không chỉ là buổi biểu diễn giới thiệu các sáng tác tiêu biểu mà còn là bức tranh thu nhỏ về hành trình 15 năm sáng tác của nữ nghệ sĩ. Mỗi ca khúc được lựa chọn đều gắn với một giai đoạn sáng tạo, một dấu mốc hoặc một câu chuyện trong cuộc sống của cô, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Ca sĩ Nam Hào

Ca sĩ Nhật Lệ và Anh Tư song ca trên sân khấu đêm diễn

Trong mạch cảm xúc ấy, đêm nhạc đưa khán giả gặp lại những sáng tác tiêu biểu của Đinh Phương Anh trong suốt 15 năm qua. Qua phần thể hiện của các ca sĩ: Nam Hào, Nhật Lệ, Anh Tư, Hải Yến, Thùy Vân, Song Thư... những ca khúc được Đinh Phương Anh viết về tình yêu, Hà Nội, gia đình và tuổi trẻ lần lượt được giới thiệu trong không gian âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng và giàu cảm xúc. Mỗi giọng ca mang đến một màu sắc riêng, góp phần khắc họa hành trình sáng tác của chủ nhân đêm diễn qua nhiều chủ đề và cung bậc cảm xúc khác nhau.

Trong chương trình, ca khúc "Chỉ còn tiếng yêu" qua phần thể hiện của Nhật Lệ và Anh Tư cũng là một trong những tiết mục nhận được sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh đó, ca sĩ Hải Yến và Nam Hào mang đến những phần trình diễn góp phần làm phong phú bức tranh âm nhạc của đêm diễn.

Tiết mục "Chỉ còn tiếng yêu" do Nhật Lệ và Anh Tư thể hiện trong đêm nhạc "Nơi ấy tình yêu"

Một trong những gương mặt để lại nhiều dấu ấn là ca sĩ Thùy Vân - thành viên nhóm Tik Tik Tak nổi tiếng một thời. Nữ ca sĩ lần lượt thể hiện "Anh ơi nắng sớm xuân về", "Dịu dàng tình mẹ mẹ ơi" (song ca cùng học trò Song Thư) và "Bông tuyết trắng trong đêm". Không chỉ góp mặt với vai trò biểu diễn, Thùy Vân còn chia sẻ về tình bạn nhiều năm với Đinh Phương Anh.

Theo nữ ca sĩ, cả hai không chỉ đồng hành trong âm nhạc mà còn gắn bó trong cuộc sống. Thùy Vân tâm sự, điều khiến cô trân trọng ở người bạn của mình là sự chân thành, giàu tình cảm và luôn hết lòng vì bạn bè. Đặc biệt, chính những trải nghiệm trong cuộc sống cùng sự tử tế trong cách đối nhân xử thế đã góp phần giúp Đinh Phương Anh tạo nên những sáng tác gần gũi, dễ chạm đến cảm xúc của người nghe.

Người thân chúc mừng đêm nhạc thành công của Đinh Phương Anh

Bên cạnh niềm vui khi thực hiện đêm nhạc riêng đầu tiên, Đinh Phương Anh cũng dành những phút lắng lại để nhắc về người cha vừa qua đời cách đây 6 tháng. Nữ nghệ sĩ cho biết, cô từng mong cha có thể có mặt để chứng kiến dấu mốc đặc biệt này nhưng điều đó đã không còn trở thành hiện thực. Sau khi cha mất, Đinh Phương Anh luôn mong muốn viết một ca khúc dành tặng ông. Tuy nhiên, mỗi lần cầm bút hay ngồi trước cây đàn, hình ảnh người cha lại hiện lên khiến cô không thể viết tiếp. Đến nay, mong muốn ấy vẫn chưa thể thực hiện.

"Tôi cảm thấy có lỗi với bố vì vẫn chưa viết được bài hát dành cho ông. Cứ mỗi lần định viết, tôi lại khóc." - nữ nhạc sĩ nghẹn ngào.

Những chia sẻ chân thành ấy cũng khép lại đêm nhạc bằng nhiều cảm xúc. Trước khi chương trình kết thúc, Đinh Phương Anh gửi lời cảm ơn gia đình, thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè và khán giả đã luôn đồng hành, động viên mình trong suốt chặng đường làm nghề. Với cô, "Nơi ấy tình yêu" không chỉ là dịp nhìn lại hành trình 15 năm sáng tác mà còn mở ra một hành trình mới để tiếp tục viết nên những giai điệu từ chính những trải nghiệm và cảm xúc của cuộc sống.