Đánh bại Argentina ở hiệp phụ, Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026

ANTD.VN - Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút nghẹt thở ở trận chung kết World Cup 2026, nhờ pha lập công duy nhất của Ferran Torres. Chiến thắng tối thiểu giúp La Roja lần thứ hai bước lên đỉnh bóng đá thế giới, đồng thời khép lại hành trình đầy tiếc nuối của Lionel Messi ở Mundial năm nay.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc trận chung kết trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ), hai đội nhập cuộc đầy thận trọng. Tây Ban Nha nhanh chóng triển khai lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc, trong khi Argentina chủ động đá với đội hình thấp.

Yamal khởi đầu ấn tượng với nhiều pha hãm thành nguy hiểm (Ảnh: The Guardian)

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về La Roja ở phút thứ 5. Sau pha xử lý của Dani Olmo, Lamine Yamal tung cú sút ở góc hẹp nhưng Emiliano Martinez phản xạ xuất sắc cứu thua cho đại diện Nam Mỹ.

Argentina đáp trả ít phút sau bằng tình huống Julian Alvarez chọc khe để Lionel Messi băng xuống. Tuy nhiên, thủ môn Unai Simon đọc tình huống rất nhanh, lao ra khỏi vòng cấm để hóa giải nguy hiểm.

Thế trận sau đó hoàn toàn nghiêng về Tây Ban Nha. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente liên tục cầm bóng với tỷ lệ kiểm soát vượt trội, có thời điểm lên tới 65%, trong khi Argentina gần như không tạo ra được pha dứt điểm nào trong hiệp một.

Trận đấu có nhiều pha va chạm giữa cầu thủ hai đội (Ảnh: The Guardian)

Sức ép khiến hàng thủ Argentina phải liên tục phạm lỗi. Alexis Mac Allister may mắn thoát thẻ sau pha vào bóng quyết liệt với Dani Olmo, trước khi Lisandro Martinez trở thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ vàng vì ngăn chặn pha phản công của Oyarzabal.

Tình huống phạm lỗi dẫn tới thẻ đỏ của Enzo Fernandez (Ảnh: The Guardian)

Sau 45 phút đầu tiên, Tây Ban Nha tung ra 3 cú sút nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kín kẽ của Argentina. Đáng chú ý, Messi cùng đồng đội thậm chí chưa tung ra nổi cú dứt điểm nào.

Bước sang hiệp hai, HLV Lionel Scaloni lập tức điều chỉnh nhân sự khi tung Leandro Paredes vào thay Nico Gonzalez. Tuy nhiên, thế trận không thay đổi. Tây Ban Nha vẫn làm chủ cuộc chơi và liên tiếp tạo sóng gió bởi Dani Olmo, Ferran Torres, Pedri hay Pau Cubarsi.

Messi bị vô hiệu hóa hoàn toàn (Ảnh: The Guardian)

Không chỉ lép vế về thế trận, Argentina còn liên tiếp chịu tổn thất lực lượng. Cristian Romero dính chấn thương ở phút 71, buộc phải rời sân, khiến HLV Scaloni mất cả hai trung vệ đá chính do trước đó Lisandro Martinez cũng chấn thương.

Căng thẳng được đẩy lên cao trong những phút cuối. Enzo Fernandez, người đã nhận thẻ vàng ở phút 83 vì phản ứng với trọng tài Slavko Vincic, tiếp tục phạm lỗi thô bạo với Pau Cubarsi ở phút bù giờ thứ ba. Tiền vệ Argentina lập tức phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với chiếc thẻ đỏ khiến đội bóng Nam Mỹ chỉ còn 10 người trên sân.

Sau 90 phút nghẹt thở, Tây Ban Nha vẫn bất lực trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự Argentina, còn Messi và các đồng đội kiên cường bảo vệ mành lưới dù chỉ còn 10 người. Đáng nói, trong cả 90 phút chính thức, Argentina không tung ra được bất cứ cú sút nào.

Tỉ số 0-0 buộc trận chung kết World Cup 2026 phải bước vào hai hiệp phụ để tìm ra nhà vô địch thế giới.

Ferran Torres ghi bàn duy nhất cho Tây Ban Nha ở hiệp phụ thứ 2 (Ảnh: The Guardian)

Tại đây, thế trận vẫn diễn ra một chiều và Tây Ban Nha vẫn gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ. Bước ngoặt chỉ đến ở đầu hiệp phụ thứ hai, nhờ cái tên không ngờ là Ferran Torres.

Từ pha Pedro Porro treo bóng vào vòng cấm, Nico Williams đánh đầu chuyền ngược lại để Ferran Torres băng vào dứt điểm tung nóc lưới Argentina. Sau 20 pha dứt điểm, cuối cùng La Roja cũng có bàn thắng.

CĐV La Roja vỡ òa với chức vô địch World Cup 2026 (Ảnh: The Guardian)

Trong những phút còn lại, Argentina nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng mọi nỗ lực của Messi hay của Giuliano Simeone đều bất thành. 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha được giữ đến hết hiệp phụ, giúp thầy trò HLV De la Fuente chính thức đăng quang FIFA World Cup 2026.

Tây Ban Nha lên ngôi thuyết phục (Ảnh: The Guardian)

Đây là chức vô địch thế giới thứ hai của "Bò tót", sau lần đầu tiên năm 2010. Nó cũng khép lại hành trình đầy tiếc nuối của Lionel Messi trong trận chung kết World Cup có lẽ là cuối cùng của sự nghiệp.