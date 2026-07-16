Tuyển Việt Nam biến động nhân sự trước ngày ASEAN Cup 2026 khởi tranh

ANTD.VN - Một tuần trước trận ra quân gặp Timor Leste, HLV Kim Sang-sik buộc phải trả Khuất Văn Khang về CLB để điều trị chấn thương, đồng thời bổ sung gấp Khổng Minh Gia Bảo.

Chiều 16-7, đội tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) trước khi di chuyển lên Thái Nguyên chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar.

Trước buổi tập, đội tuyển có thêm sự biến động về lực lượng khi tiền vệ Khuất Văn Khang chia tay đội do chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn và không thể góp mặt tại ASEAN Cup 2026.

Khuất Văn Khang lỡ hẹn ASEAN Cup 2026

Sau quá trình theo dõi và đánh giá chuyên môn, ban huấn luyện cùng đội ngũ y tế thống nhất tạo điều kiện để Văn Khang trở về CLB tiếp tục điều trị nhằm đảm bảo quá trình hồi phục đạt hiệu quả tốt nhất.

Trước đó, trung vệ Đỗ Duy Mạnh và hậu vệ Lê Ngọc Bảo cũng đã rời đội tuyển vì lý do tương tự.

Để đảm bảo lực lượng, HLV trưởng Kim Sang-sik quyết định triệu tập bổ sung hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo của CLB Công an TP.HCM. Đội duy trì quân số 26 cầu thủ.

Trước đó, Gia Bảo từng được thầy Kim triệu tập trong đợt hội quân tháng 11/2025 chuẩn bị cho trận đấu gặp Lào tại Vòng loại Asian Cup 2027. Do đã có thời gian làm việc cùng ban huấn luyện nên hậu vệ của CLB Công an TP.HCM có thể nhanh chóng hòa nhập và bắt nhịp với toàn đội.

Đội tuyển Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026

Ở buổi tập chiều 16-7, ban huấn luyện tiếp tục triển khai các nội dung chuyên môn nhằm hoàn thiện những phương án cuối cùng cho trận giao hữu với Myanmar.

Theo kế hoạch, sáng 17-7, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển lên Thái Nguyên và có buổi tập làm quen sân thi đấu trước cuộc đối đầu với Myanmar vào ngày 18-7.

Đây cũng là màn tổng duyệt cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, bắt đầu bằng trận gặp Timor Leste trên sân Chonburi (Thái Lan) ngày 24-7.