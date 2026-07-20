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Đội hình ra sân Tây Ban Nha vs Argentina: Messi và Yamal đều đá chính

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Lê Vinh

ANTD.VN - Đội hình ra sân trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina đã được công bố. Mọi sự chú ý đổ dồn vào màn đối đầu giữa Lionel Messi và Lamine Yamal, trong khi hai HLV tung ra đội hình mạnh nhất cho cuộc chiến tranh cúp vàng tại sân MetLife lúc 2h00 sáng 20-7.

Đội hình Tây Ban Nha: Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Alex Baena, Dani Olmo, Yamal; Oyarzabal

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Đội hình xuất phát của Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 (Ảnh: Sun Sport)

Đội hình Argentina: Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico González; Messi, Alvarez

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Đội hình xuất phát của Argentina ở chung kết World Cup 2026 (Ảnh: Sun Sport)
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Hai đội xuất trận với đội hình mạnh nhất (Ảnh: Sun Sport)

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Từ khóa:

#Tây Ban Nha #Argentina #World Cup 2026

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