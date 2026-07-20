Đội hình ra sân Tây Ban Nha vs Argentina: Messi và Yamal đều đá chính

ANTD.VN - Đội hình ra sân trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina đã được công bố. Mọi sự chú ý đổ dồn vào màn đối đầu giữa Lionel Messi và Lamine Yamal, trong khi hai HLV tung ra đội hình mạnh nhất cho cuộc chiến tranh cúp vàng tại sân MetLife lúc 2h00 sáng 20-7.
Đội hình Tây Ban Nha: Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Alex Baena, Dani Olmo, Yamal; Oyarzabal
Đội hình Argentina: Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico González; Messi, Alvarez