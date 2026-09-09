Tuyển nữ Việt Nam thua Trung Quốc 0-3 trước thềm ASIAD

ANTD.VN - Chiều 9-9, đội tuyển nữ Việt Nam thua Trung Quốc 0-3 trong trận giao hữu cuối cùng chuyến tập huấn tại Tô Châu, tích lũy thêm nhiều bài học quý trước khi chính thức bước vào tranh tài Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026.

Với lợi thế chủ nhà cùng đẳng cấp của đội bóng hàng đầu châu Á, tuyển nữ Trung Quốc chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo sức ép về phía khung thành tuyển nữ Việt Nam.

Các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc duy trì cự ly đội hình, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội phản công.

Các cô gái Việt Nam có một số tình huống đáng chú ý, trong đó có pha bóng ở phút 39 khi Hải Yến đánh đầu từ quả phạt góc, đưa bóng đến vị trí của Thanh Nhã, nhưng cơ hội không được chuyển hóa thành bàn thắng.

Kết thúc hiệp 1, hai đội tạm hòa 0-0.

Tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) hòa Trung Quốc 0-0 trong hiệp 1 (Ảnh: VFF)

Đánh giá về màn trình diễn trong 45 phút đầu tiên, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng, các cầu thủ đã thực hiện tương đối tốt yêu cầu chiến thuật.

"Tuyển nữ Trung Quốc có thể hình, thể lực, tốc độ và kỹ thuật tốt hơn, nhưng chúng ta vẫn chơi chủ động và có những tình huống phản công. Trong hiệp 1, chúng tôi hài lòng với cách tổ chức phòng ngự, các cầu thủ di chuyển theo khối tương đối tốt. Chúng ta cũng có 1-2 tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng", HLV Hoàng Văn Phúc nhận xét.

Sang hiệp 2, Trung Quốc ghi ba bàn ở các phút 48, 58 và 79.

Hiệp này, ban huấn luyện tuyển nữ Việt Nam lần lượt đưa Hoàng Thị Loan, Dương Thị Vân, Vũ Thị Hoa, Ngọc Minh Chuyên, Thái Thị Thảo, Thu Phương, Hồng Nhung và Lưu Hoàng Vân vào sân nhằm thử nghiệm đội hình và tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ.

Việt Nam có một lần đưa bóng vào lưới đối phương ở phút 85 nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Chung cuộc, Trung Quốc giành chiến thắng 3-0.

Trận đấu với Trung Quốc giúp tuyển nữ Việt Nam có nhiều bài học quý trước thềm ASIAD 2026 (Ảnh: VFF)

HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá, trận đấu là cơ hội bổ ích để tuyển nữ Việt Nam kiểm tra lực lượng và hoàn thiện các phương án chiến thuật. Việc đưa nhiều cầu thủ vào sân trong hiệp 2 cũng giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá lực lượng trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Đáng chú ý, các cầu thủ trẻ tiếp tục để lại tín hiệu tích cực. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, các cầu thủ trẻ khi được trao cơ hội đều thể hiện sự tự tin, không bị cuốn vào thế trận và cơ bản thực hiện tốt yêu cầu chiến thuật. Trong đó, Lưu Hoàng Vân, cầu thủ trưởng thành từ đội U20, được đánh giá có sự tự tin, nền tảng thể lực và tốc độ tốt khi thi đấu cùng các đàn chị.

Sau trận đấu với Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho ASIAD 2026, trong đó tập trung cải thiện khả năng chống các tình huống cố định và chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

"Đây là trận đấu rất bổ ích. Qua trận đấu này, chúng ta còn 5 ngày để chuẩn bị cho trận gặp đối thủ đầu tiên là Đài Bắc Trung Hoa. Những trận đấu như thế này giúp các cầu thủ có trạng thái tốt để bước vào ASIAD", HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định.

Tại ASIAD 2026, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 14-9-2026.