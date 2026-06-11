Bỏ FIFA Days, tuyển Việt Nam vẫn vững vàng top 100 thế giới

ANTD.VN - Dù không thi đấu đợt FIFA Days như nhiều đội tuyển khác, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn giữ vững vị trí 99 thế giới, thứ hai Đông Nam Á.

FIFA Days tháng 6 vừa kết thúc là cơ hội để các đội tuyển tổ chức thi đấu giao hữu quốc tế, tích lũy điểm số để cải thiện thứ hạng FIFA.

Indonesia là đội bóng Đông Nam Á thăng hạng mạnh mẽ nhất sau đợt này. Đội bóng xứ vạn đảo tăng 4 bậc lên hạng 118 thế giới nhờ thắng Oman (hạng 79) tới 3-0 và thắng Mozambique (hạng 101) 1-0.

Cùng thăng hạng với Indonesia còn có Malaysia (tăng 2 bậc lên hạng 136), Philippines (tăng 1 bậc lên hạng 135), Campuchia (tăng 2 bậc lên hạng 175).

Kết quả thi đấu FIFA Days tháng 6 và bảng xếp hạng mới nhất của các đội tuyển Đông Nam Á

Ở chiều ngược lại, Thái Lan tụt 1 bậc xuống hạng 94 thế giới song vẫn duy trì được vị trí dẫn đầu Đông Nam Á. "Những chú voi chiến" bị trừ 1,35 điểm sau hai trận hòa Trung Quốc (tỉ số 0-0) và Kuwait (hòa 2-2).

Tương tự, Singapore (hạng 148), Brunei (194), Timor Leste (200) cùng tụt 1 bậc.

Ba đội tuyển còn lại giữ nguyên thứ hạng gồm Việt Nam (99), Myanmar (158) và Lào (185).

Dù vẫn giữ hạng 99 thế giới song tuyển Việt Nam đang bị các đội xếp dưới thu hẹp khoảng cách. Quang Hải cùng đồng đội hiện chỉ hơn El Salvador (hạng 100) 0,33 điểm, hơn Tajikistan (hạng 101) 0,85 điểm tích lũy.

Tuyển Việt Nam giữ nguyên hạng 99 thế giới

Thầy trò HLV Kim Sang-sik chủ động không thi đấu giao hữu quốc tế đợt FIFA Day tháng 6 này để các cầu thủ cùng CLB chủ quản hoàn thành mùa giải chuyên nghiệp quốc gia 2025/26.

Sau đó dự kiến vào cuối tháng 6, đội tuyển sẽ hội quân trở lại, tập huấn Hàn Quốc trước khi bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup - giải đấu khởi tranh vào tháng 7.

Các trận đấu tại ASEAN Cup vẫn được tính điểm xếp hạng FIFA nhưng không nhiều. Dự báo tại FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 - giải đấu do FIFA tổ chức, bảng xếp hạng các đội tuyển Đông Nam Á sẽ có biến động lớn.