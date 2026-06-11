Thêm 'quả ngọt' cho thầy Park trước khi phụng sự đội bóng Thái Lan?

ANTD.VN - CLB Bắc Ninh của cố vấn Park Hang-seo đang đứng trước cơ hội lần đầu góp mặt V-League nếu thắng PVF-CAND ở trận play-off ngày 12-6.

Tháng 2-2024, ông Park Hang-seo ký hợp đồng làm cố vấn cấp cao cho đội bóng hạng Nhì - Bắc Ninh. Thương hiệu, kinh nghiệm cùng sự am hiểu của ông Park được kỳ vọng sẽ đưa đội bóng xứ Kinh bắc sớm tiến lên chuyên nghiệp, với đích đến là V-League.

Ngay trong năm đầu nhậm chức, ông Park đã cùng tập thể CLB Bắc Ninh giành quyền lên chơi hạng Nhất, trước khi giành á quân hạng Nhất mùa 2025/26.

Nếu CLB Bắc Ninh giành vé V-League sẽ là "quả ngọt" với cố vấn Park Hang-seo trước khi chuyển sang dẫn dắt đội bóng Thái Lan

18h ngày 12-6 tới, trên sân Hà Tĩnh, đội bóng của cố vấn Park sẽ đá play-off với đội xếp hạng 13/14 V-League 2025/26 để tranh tấm vé cuối cùng tham dự V-League 2026/27.

Nếu giành vé lên V-League, đây sẽ là thành tích lịch sử của bóng đá Bắc Ninh trong đó có đóng góp của ông Park Hang-seo.

Tấm vé V-League càng trở nên ý nghĩa hơn khi trước khi ông Park Hang-seo chia tay CLB Bắc Ninh để tập trung vào nhiệm vụ dẫn dắt CLB Kanchanaburi đá giải hạng hai Thái Lan theo hợp đồng đã ký cách đây ít ngày.

Hiện, ông Park trong vai trò Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đang cùng đội tuyển Hàn Quốc chuẩn bị tranh tài World Cup 2026. Theo phân nhiệm, ông Park sẽ đóng vai trò điều phối, hỗ trợ ban huấn luyện và quản lý các vấn đề hậu cần, vận hành trong quá trình tuyển Hàn Quốc dự giải đấu lớn nhất hành tinh.

Sau World Cup, ông Park sẽ chính thức ra mắt và toàn tâm toàn ý phục vụ CLB Kanchanaburi của Thái Lan.