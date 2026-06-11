Siêu máy tính dự đoán kết quả trận khai mạc World Cup 2026

ANTD.VN - World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh bằng cuộc đối đầu giữa đồng chủ nhà Mexico và đội khách Nam Phi lúc 2h00 rạng sáng 12-6, trên sân Azteca huyền thoại. Trước giờ bóng lăn, siêu máy tính Opta đã đưa ra những dự báo đầy lạc quan dành cho nước chủ nhà.

Theo kết quả mô phỏng 10.000 lần được Opta thực hiện, Mexico giành chiến thắng tới 66,3% số kịch bản. Trong khi đó, khả năng Nam Phi tạo nên bất ngờ chỉ đạt 14,3%, còn tỉ lệ hai đội chia điểm là 19,4%.

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Những con số này phản ánh sự chênh lệch đáng kể giữa hai đội tuyển trước trận mở màn của Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Siêu máy tính chỉ ra Mexico sẽ thắng Nam Phi trận khai mạc World Cup 2026

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Thống kê cũng cho thấy Mexico chưa từng nhận thất bại trong 7 trận World Cup diễn ra trên sân Azteca, với thành tích 5 chiến thắng và 2 trận hòa. Nếu giành trọn 3 điểm ở trận ra quân, El Tri sẽ tạo được lợi thế đáng kể trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng A, nơi còn có sự góp mặt của Hàn Quốc và CH Séc.

Một trong những nhân vật nhận được nhiều sự chú ý nhất bên phía Mexico là HLV Javier Aguirre. Chiến lược gia giàu kinh nghiệm này đang bước vào kỳ World Cup thứ ba trên cương vị thuyền trưởng El Tri, sau các giải đấu năm 2002 và 2010.

Bước vào trận khai mạc, Raul Jimenez tiếp tục được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu trên hàng công Mexico. Tiền đạo kỳ cựu này vừa ghi bàn trong chiến thắng 5-1 trước Serbia ở trận giao hữu cuối cùng trước khi World Cup khởi tranh, qua đó mang tới sự tự tin lớn cho người hâm mộ chủ nhà.

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Bên phía Nam Phi, niềm hy vọng lớn nhất được đặt vào Oswin Appollis. Trong chiến dịch vòng loại World Cup khu vực châu Phi, Appollis trực tiếp góp dấu giày vào 6 bàn thắng, gồm 2 pha lập công và 4 đường kiến tạo. Thành tích này nhiều gấp đôi bất kỳ cầu thủ nào khác của Nam Phi.

Cuộc chạm trán tại Azteca lần này gợi lại nhiều ký ức về trận khai mạc World Cup 2010, thời điểm Mexico và Nam Phi cũng gặp nhau trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ở trận đấu diễn ra tại Johannesburg cách đây 16 năm, Siphiwe Tshabalala đưa đội chủ nhà Nam Phi vượt lên dẫn trước bằng một trong những bàn thắng đẹp nhất giải đấu. Tuy nhiên, Rafael Márquez đã ghi bàn gỡ hòa, giúp Mexico rời sân với kết quả 1-1.

Điều thú vị là Rafael Márquez hiện đang giữ vai trò trợ lý HLV tuyển Mexico và sẽ góp mặt trên băng ghế chỉ đạo trong cuộc tái ngộ lần này.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, một trận khai mạc chứng kiến sự lặp lại của chính cặp đấu từng mở màn giải đấu trước đó. Trận hòa năm 2010 cũng là lần gần nhất một trận khai mạc World Cup kết thúc mà không phân định thắng thua.

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Dẫu vậy, với lợi thế sân nhà, bề dày kinh nghiệm tại World Cup cùng những dự báo đầy lạc quan từ siêu máy tính Opta, Mexico đang được kỳ vọng sẽ có kết quả khả quan hơn để khởi đầu hành trình World Cup 2026 bằng một chiến thắng.