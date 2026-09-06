Từ 15-9-2026: Tắt sóng 2G, những người dùng nào bị ảnh hưởng?

ANTD.VN - Sóng 2G sẽ được ngừng cung cấp hoàn toàn từ ngày 15-9 tới. Không chỉ người dùng đang sở hữu máy điện thoại 2G “cục gạch” bị ảnh hưởng, mà thuê bao 4G cũng có thể mất liên lạc.

Mạng 2G sẽ bị tắt sóng hoàn toàn từ ngày 15-9 tới

Sắp tắt sóng 2G

Theo kế hoạch, từ ngày 15-9 tới, hệ thống mạng di động thế hệ thứ hai (2G/GSM) sẽ chính thức ngừng hoạt động trên phạm vi toàn quốc (ngoại trừ một số khu vực đặc thù như nhà giàn DK, đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa).

Việc tắt sóng 2G là một bước tiến tất yếu của ngành viễn thông sau hơn 30 năm mạng này thực hiện sứ mệnh kết nối cơ bản, kể từ năm 1993.

Trước đó, từ tháng 10-2024, các nhà mạng đã ngừng cung cấp dịch vụ cho thuê bao sử dụng điện thoại chỉ hỗ trợ 2G, nhưng vẫn duy trì một phần mạng 2G để phục vụ các thiết bị 3G, 4G đời đầu chưa hỗ trợ VoLTE (công nghệ truyền tải âm thanh cuộc gọi chất lượng cao), hoặc dùng trong việc liên lạc tại một số khu vực như các đặc khu Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK.

Và trong vài tháng gần đây, sóng 2G đã được dần tắt tại một số khu vực đủ điều kiện, thay vì chờ đến đúng thời điểm. Các khối băng tần vốn dùng cho mạng 2G hiện nay như: 900 MHz, 1.800 MHz cũng sẽ được đưa ra đấu giá, hướng tới việc sử dụng cho các thế hệ mạng di động tiếp theo như 5G, 6G.

Ai bị ảnh hưởng khi tắt sóng 2G?

Bên cạnh các dòng điện thoại "cục gạch" đời cũ bị ảnh hưởng trực tiếp, một số mẫu điện thoại 4G cũng có thể đứng trước nguy cơ không thể nghe, gọi nếu không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật thoại trên nền tảng mạng mới.

Một số dòng smartphone 4G thế hệ cũ, máy xách tay hoặc thiết bị không được phân phối chính hãng chỉ sử dụng mạng 4G để phục vụ việc truyền tải dữ liệu Internet. Vì vậy, khi người dùng bấm số gọi đi hoặc có cuộc gọi đến, máy sẽ tự động hạ băng tần, chuyển kết nối thoại về mạng 2G thông qua cơ chế CS Fallback.

Quá trình chuyển tiếp này diễn ra hoàn toàn ngầm định, người tiêu dùng thường chỉ chú ý đến biểu tượng 4G/LTE trên màn hình mà không hề hay biết trải nghiệm nghe gọi của mình vẫn đang phụ thuộc vào hạ tầng 2G.

Cơ chế hạ băng tần sẽ vô tác dụng khi các trạm phát sóng 2G bị ngắt kết nối hoàn toàn. Do đó, nếu điện thoại không hỗ trợ tính năng này, chưa được bật cài đặt, hoặc người dùng chưa đăng ký dịch vụ tương ứng với nhà mạng, thiết bị sẽ có thể lướt web, xem video bình thường nhưng lại hoàn toàn không có khả năng nghe, gọi.

Cách nào khắc phục cho thuê bao 4G bị ảnh hưởng?

Khi có dấu hiệu nêu trên, người dùng nên tự kiểm tra và kích hoạt tính năng VoLTE trên điện thoại hiện tại của mình để chủ động bảo vệ quyền lợi liên lạc.

Cách kích hoạt tính năng VoLTE cụ thể như sau:

Trên iPhone (iOS): Vào Cài đặt -> Di động -> Tùy chọn dữ liệu di động -> Thoại & Dữ liệu -> Gạt bật công tắc VoLTE.

Trên điện thoại Samsung: Vào Cài đặt -> Kết nối -> Các mạng di động -> Bật Cuộc gọi VoLTE.

Trên các dòng Android khác (Oppo, Xiaomi, Realme, Nokia...): Truy cập phần Cài đặt -> Mạng di động (hoặc Thẻ SIM & mạng di động) -> Chọn SIM đang dùng và bật tùy chọn Sử dụng VoLTE hoặc 4G Calling.

Để quá trình đàm thoại qua VoLTE thành công, khách hàng bắt buộc phải dùng phôi SIM 4G hoặc 5G, đồng thời dịch vụ thoại này phải được nhà mạng kích hoạt. Nếu đã thao tác nhưng vẫn không thể gọi điện, hoặc phát hiện máy không hỗ trợ VoLTE, người dùng nên nhanh chóng mang SIM và thiết bị đến các điểm giao dịch gần nhất.