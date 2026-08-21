Từ hôm nay, Cục Thuế tổ chức chuỗi Livestream đồng hành cùng người nộp thuế

ANTD.VN - Cục Thuế sẽ triển khai chuỗi chương trình Livestream “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026”. Hai chương trình trong tháng 8 sẽ được thực hiện vào hôm nay, 21/8 và ngày 28/8 tới.

Theo Cục Thuế, trong bối cảnh nhiều chính sách, quy định mới về quản lý thuế được triển khai, cùng với quá trình chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, yêu cầu cập nhật và thực hiện đúng chính sách thuế đang đặt ra ngày càng cao đối với doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh (HKD) và cá nhân kinh doanh.

Không chỉ cần nắm được quy định, người nộp thuế còn phải hiểu cách thức thực hiện, nhận diện những sai sót thường gặp và chủ động phòng ngừa rủi ro trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, Cục Thuế triển khai chuỗi Livestream “Đồng hành cùng DN, hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026”, tạo thêm một kênh tuyên truyền, hỗ trợ trực tiếp, dễ tiếp cận và có tính tương tác cao giữa cơ quan thuế với người nộp thuế.

Cơ quan Thuế sẽ giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế trên sóng Livestream

Điểm nhấn của chuỗi Livestream là đổi mới cách thức truyền tải chính sách thuế. Thay vì chỉ giới thiệu các quy định trong văn bản pháp luật, mỗi chương trình sẽ tập trung vào những vấn đề thiết thực mà DN, HKD và cá nhân kinh doanh thường gặp trong quá trình hoạt động như hóa đơn điện tử; đăng ký thuế, mã số thuế; khai và nộp thuế; hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số; các hành vi vi phạm cần phòng tránh; những lưu ý đối với DN mới thành lập; sử dụng các dịch vụ thuế điện tử và chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ thuế cuối năm..

Thông qua chương trình, các chuyên gia thuế sẽ trực tiếp phân tích những nội dung cần lưu ý, làm rõ các tình huống thực tế, nhận diện những sai sót phổ biến và hướng dẫn cách thực hiện đúng quy định.

Đặc biệt, chương trình dành thời lượng để tương tác, tiếp nhận và giải đáp câu hỏi của người nộp thuế ngay trong thời gian phát sóng. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ sẽ được cơ quan thuế tổng hợp để hỗ trợ, giải đáp sau chương trình.

Mở đầu chuỗi Livestream trong tháng 8/2026, Cục Thuế tổ chức 2 chương trình với những chủ đề: “Hóa đơn điện tử và các sai sót DN thường gặp” và “Bán hàng trên nền tảng số, sàn thương mại điện tử: kê khai và nộp thuế như thế nào?”. Đây đều là những nội dung đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng DN và người kinh doanh.

Các chương trình được phát sóng trên Fanpage chính thức của Cục Thuế. Theo Lãnh đạo Ban Quản lý tuân thủ và Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế), chuỗi Livestream là một trong những hoạt động đổi mới phương thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế của Cục Thuế theo hướng tăng tương tác, lấy nhu cầu và những vấn đề thực tế của người nộp thuế làm trọng tâm.

“Thông qua việc kết hợp giữa “phổ biến chính sách - hướng dẫn thực hiện - phân tích tình huống - giải đáp trực tiếp”, Cục Thuế mong muốn hỗ trợ DN, HKD và cá nhân kinh doanh chủ động tiếp cận thông tin chính thống, hiểu đúng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật thuế. Đây cũng là một bước trong quá trình chuyển từ hỗ trợ người nộp thuế chủ yếu khi đã phát sinh vướng mắc sang hỗ trợ chủ động, phòng ngừa sai sót và thúc đẩy tuân thủ tự nguyện” – Cục Thuế cho biết.