Khách bay Sun Phu Quoc Airways được ưu đãi đến 600.000 đồng khi tham quan núi Bà Đen

ANTD.VN -Hướng tới đại lễ Vu Lan báo hiếu cùng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Sun World Ba Den Mountain tổ chức chuỗi hoạt động quy mô lớn. Dịp này, khu du lịch cũng dành ưu đãi đặc biệt cho các du khách của hãng hàng không Sun Phu Quoc Airways khi tham quan núi Bà Đen.

Ưu đãi chưa từng có dành cho hành khách bay Sun PhuQuoc Airways

Nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách khi đến với “nóc nhà Nam Bộ”, Sun PhuQuoc Airways kết hợp cùng Sun World Ba Den Mountain mang đến chương trình ưu đãi độc quyền dành riêng cho du khách cất cánh từ Hà Nội và Hải Phòng đến TP.HCM.

Theo đó, khi mua combo vé Cáp treo đỉnh Vân Sơn - chùa Hang, các hành khách của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways sẽ được tặng ưu đãi đặc biệt có trị giá lên đến 600.000 đồng, trong đó gồm 1 vé WOW Pass Silver trị giá 300.000đ giúp du khách tiết kiệm thời gian di chuyển, và 01 vé Buffet Vân Sơn trị giá 300.000đ với đa dạng hương vị ẩm thực Âu Á.

Hành khách Sun Phu Quoc Airways được tặng ưu đãi lên đến 600.000 đồng khi mua combo cáp treo đỉnh Vân Sơn – chùa Hang tại Sun World Ba Den Mountain

Chương trình ưu đãi được áp dụng từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 15/9/2026, với ngày bay thực tế từ 09/8 đến 15/9/2026. Ưu đãi được sử dụng trong vòng 07 ngày kể từ ngày hành khách hạ cánh tại TP.HCM.

Khi nhận ưu đãi, hành khách cần xuất trình thẻ lên tàu bay và giấy tờ tùy thân hợp lệ tại Phòng vé Sun World Ba Den Mountain để xác thực. Ưu đãi áp dụng cho đúng hành khách có tên trên thẻ lên tàu bay và không được chuyển nhượng.

Sun World Ba Den Mountain là điểm đến hấp dẫn dịp Quốc khánh 2/9 với chuỗi trải nghiệm văn hóa, tâm linh và lễ hội đặc sắc

Với ưu đãi đặc biệt chưa từng có này, việc nối dài chuyến bay đáp xuống TP.HCM bằng một chuyến hành hương về miền đất linh thiêng Tây Ninh là một lựa chọn không nên bỏ lỡ dành cho những người đang tìm kiếm một điểm đến an lành, và hoà vào chuỗi sự kiện văn hoá tâm linh có quy mô lớn được tổ chức xuyên suốt tháng 8 và tháng 9.

Chuỗi hoạt động chỉ có ở núi Bà Đen

Từ giữa tháng 8 đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, không gian tâm linh đỉnh núi Bà Đen trở thành tâm điểm thu hút hàng vạn du khách và Phật tử thập phương với chuỗi trải nghiệm văn hoá tâm linh độc đáo.

Đại lễ Vu Lan tại núi Bà Đen sẽ diễn ra ngày 22/8 với nhiều nghi thức trang nghiêm và hoạt động ý nghĩa dành cho Phật tử, du khách

Sự kiện được mong chờ nhất là Đại lễ Vu Lan báo hiếu – một ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt nhằm tri ân công đức sinh thành của cha mẹ và tưởng nhớ đến những người đã khuất. Đại Lễ Vu Lan tại Núi Bà Đen sẽ được tổ chức trang trọng vào ngày 22/8, với các nghi thức thiêng liêng như niệm như Phật cầu gia hộ, dâng hoa cúng dường, nghi thức cài hoa lên ngực áo…. Đặc biệt, du khách và Phật tử sẽ có cơ hội lắng nghe những chia sẻ về tình mẫu tử, lòng hiếu kính và đạo làm con từ Thượng tọa Thích Thiện Thuận (Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Bà Rịa - Vũng Tàu), nổi tiếng với những bài giảng mang ý nghĩa nhân sinh sâu sắc.

Triển lãm lịch sử tại núi Bà Đen

Hoà vào không khí hào hùng mừng Quốc khánh 2/9 trên cả nước, đỉnh núi Bà Đen sẽ được trang trí rợp trời cờ đỏ sao vàng cùng các chương trình nghệ thuật sôi động kéo dài suốt kỳ nghỉ lễ. Vào sáng 2/9, lễ thượng cờ trang nghiêm sẽ được tổ chức tại quảng trường trên đỉnh núi, hứa hẹn thu hút hàng nghìn người tham dự trong sắc áo tổ quốc nhuộm đỏ “nóc nhà Nam bộ”. Cũng trong dịp này, triển lãm lịch sử cùng khu ẩm thực tiền tuyến với các món ăn miễn phí dành cho du khách sẽ tái hiện lại những khoảnh khắc hào hùng của đất nước giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Chợ Lá Bà Đen mang đến trải nghiệm độc đáo không nơi nào có dành cho du khách

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay cũng là cơ hội tuyệt vời để du khách trải nghiệm chợ Lá Bà Đen, phiên chợ độc lạ tại Tây Ninh, nơi du khách đi chợ không cần dùng tiền, và được thưởng thức các món ăn đậm sắc màu dân gian Nam bộ. Đây được xem là hoạt động hấp dẫn du khách nhất khi đến với ngọn núi cao nhất Nam bộ trong các dịp lễ lớn của đất nước.

Bên cạnh đó, triển lãm gốm với hàng trăm tác phẩm điêu khắc tượng chú tiểu của nghệ sĩ Nguyễn Tuấn (được biết đến với nghệ danh Tuấn gốm) cùng các nghệ nhân làng gốm Phù Lãng (Bắc Ninh) sẽ mang đến thông điệp về cuộc sống an nhiên giữa đỉnh “đệ nhất thiên sơn”. Tại đây, du khách sẽ được trực tiếp thực hành làm gốm và thưởng thức các show diễn nghệ thuật tôn vinh làng nghề truyền thống.

Triển lãm gốm sẽ mang đến không gian nghệ thuật đậm bản sắc trên đỉnh núi Bà Đen

Với vô số các trải nghiệm văn hoá tâm linh độc đáo mang thương hiệu riêng của ngọn núi cao nhất Nam bộ, Tây Ninh hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hot bậc nhất Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày tới đây.