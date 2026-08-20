Việt Nam nhập gần 102.000 xe ô tô nguyên chiếc từ ASEAN

ANTD.VN - Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 101.936 chiếc xe ô tô từ ASEAN với trị giá 1,71 tỷ USD, tăng 16,81% về lượng và 16,77% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Nhập khẩu ô tô tăng mạnh trong các tháng đầu năm

Theo Bộ Công Thương, ASEAN đang là thị trường nhập khẩu ô tô lớn nhất của Việt Nam.

Lũy kế 7 tháng năm 2026, nhập khẩu từ thị trường ASEAN đạt 101.936 chiếc với trị giá 1,71 tỷ USD, tăng 16,81% về lượng và 16,77% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ trọng thị phần của ASEAN chiếm 68,55% tổng lượng ô tô nhập khẩu của Việt Nam trong 7 tháng (thu hẹp so với mức 71,83% của 7 tháng đầu năm 2025).

Trong đó, Việt Nam nhập khẩu ô tô từ Indonesia nhiều nhất, đạt 61.855 chiếc trong 7 tháng, trị giá 876,27 triệu USD, tăng 36,6% về lượng và 35,88% về trị giá, chiếm tỷ trọng 41,60% (mở rộng so với mức 37,27% của 7 tháng đầu năm 2025).

Thị trường Thái Lan đạt 40.081 chiếc (trị giá 836,23 triệu USD), giảm 4,54% về lượng nhưng tăng 1,77% về trị giá, chiếm tỷ trọng 26,95% (thu hẹp so với 34,56% của 7 tháng 2025).

Trung Quốc là thị trường cung ứng ô tô lớn thứ hai cho Việt Nam với lượng nhập trong 7 tháng năm 2026 là 39.697 chiếc, trị giá 1,41 tỷ USD, tăng 45,81% về lượng và 60,25% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025; chiếm tỷ trọng 26,7% trong tổng lượng ô tô nhập khẩu của cả nước (mở rộng so với 22,41% của 7 tháng năm 2025).

Đáng chú ý, nhập khẩu ô tô từ Ấn Độ ghi nhận mức tăng đột biến từ nền so sánh rất thấp của cùng kỳ năm 2025, ttăng 59.000% về lượng và 6.680,5% về trị giá. Đơn giá bình quân xe nhập từ Ấn Độ chỉ 5.215 USD/chiếc cho thấy thị trường này chủ yếu cung cấp các dòng xe giá rẻ hoặc linh kiện cấu thành đặc thù.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã nhập khẩu 148.696 chiếc ô tô nguyên chiếc, tổng trị giá đạt 3,46 tỷ USD, tăng lần lượt 22,40% về lượng và 30,30% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Đơn giá nhập khẩu bình quân 7 tháng đạt 23.241 USD/chiếc, tăng 6,41% so với cùng kỳ năm ngoái.