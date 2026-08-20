Hàng nghìn người chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực sáng đêm mưa Nghệ An

ANTD.VN -Tối 19/8, bất chấp trời mưa, hàng nghìn người dân vẫn có mặt, cùng hòa mình vào không gian nghệ thuật và lễ hội sôi động, đón pháo hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Sự kiện do UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Sân khấu hoành tráng với hệ thống ánh sáng, màn hình LED hiện đại tạo nên những tiết mục nghệ thuật mãn nhãn. Ảnh: Ánh Dương.

Dù trời mưa kéo dài, Quảng trường Hồ Chí Minh vẫn rực sáng với những thanh âm náo nhiệt. Hàng nghìn khán giả mặc áo mưa, che ô, đứng kín khu vực quảng trường để chờ đón chương trình nghệ thuật “Nghệ An – Nơi ánh dương bừng sáng”. Những tràng pháo tay hòa trong tiếng hát, làm thăng hoa hơn các tiết mục biểu diễn sôi động.

“Hôm qua tôi đã đi xem buổi diễu hành nghệ thuật đường phố, nên hôm nay dù trời mưa tôi và con gái vẫn quyết tâm xem hết chương trình ca nhạc, bắn pháo hoa đặc sắc này. Từ ca sĩ tới sân khấu đều vô cùng ấn tượng”, chị Minh Thư (phường Trường Vinh, Nghệ An) chia sẻ.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, đầu tư về biên đạo, mang đến những giây phút sôi động, mãn nhãn cho khán giả. Ảnh: Ánh Dương.

Với sân khấu đại cảnh hoành tráng, rực rỡ sắc màu, chương trình đưa khán giả đi qua hành trình từ trải nghiệm những giá trị văn hóa, lịch sử của xứ Nghệ đến khát vọng của thế hệ trẻ và viễn cảnh tương lai khi Nghệ An đang chuyển mình đổi mới.

Hành trình nghệ thuật đi qua 3 chương: “Xứ Nghệ yêu thương”, “Thanh xuân tươi đẹp” và “Nơi ánh dương bừng sáng”. Nếu chương đầu mang đậm âm hưởng dân ca và những ca khúc về quê hương, Bác Hồ, thì chương hai là câu chuyện về sức trẻ, khát vọng cống hiến. Chương cuối mở ra không khí rộn ràng với những ca khúc về tình yêu đất nước, con người Việt Nam, kết hợp các màn trình diễn hiện đại và sắc màu lễ hội quốc tế.

Các nghệ sỹ nổi tiếng mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, góp phần khuấy động đêm nghệ thuật. Ảnh: Ánh Dương.

Góp phần tạo nên sức nóng cho đêm diễn là sự xuất hiện của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ được khán giả yêu mến như Anh Tú, Hương Tràm, Oplus… Những tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, vũ đạo và công nghệ sân khấu, tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc. Đặc biệt, nữ ca sĩ quê hương xứ Nghệ Hương Tràm vừa hát vừa giao lưu với khán giả trong mưa, tạo nên không khí vô cùng sôi động, gắn kết khi tất cả hòa chung giọng hát.

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, đêm nhạc truyền tải thông điệp về một Nghệ An giàu bản sắc, đang hướng tới tương lai bằng tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và hội nhập.

Khép lại đêm diễn, màn pháo hoa rực rỡ bừng sáng trên bầu trời Vinh, nối dài những tràng vỗ tay của hàng nghìn khán giả. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng sân khấu, ánh đèn lễ hội và pháo hoa hòa vào nhau, tạo nên một đêm nghệ thuật mãn nhãn, mở ra hình ảnh về một Nghệ An đầy sức sống và khát vọng vươn lên.

Khán giả che ô, mặc áo mưa chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực sáng, khép lại đêm diễn nghệ thuật. Ảnh: Ánh Dương.

Cùng ngày 19/8, tỉnh Nghệ An đồng loạt khởi công nhiều dự án lớn, đáng chú ý là Tổ hợp nhà ở - thương mại - dịch vụ Trường Vinh. Trước đó một ngày, Lễ hội Carnival “Ánh dương bất tận” do Tập đoàn Sun Group tài trợ đã khuấy động không khí thành phố, thu hút đông đảo người dân và du khách.