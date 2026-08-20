Đi Tà Xùa, lên Đà Lạt: Người dùng nói gì về VinFast VF 7 sau những chuyến đi xa?

ANTD.VN -Không chỉ sở hữu chất lái thể thao, VF 7 còn gây ấn tượng với các gia đình bằng không gian nội thất rộng rãi, nhiều tiện nghi và chi phí vận hành thấp.

4 người lớn, đầy hành lý vẫn thoải mái leo đèo Tà Xùa

Trong chuyến đi ba ngày tới Tà Xùa (Sơn La), anh Phạm Thịnh, một nhà sáng tạo nội dung tại Hà Nội, lần đầu thử sức với hành trình dài bằng ô tô điện. Cung đường liên tục thay đổi từ cao tốc, quốc lộ đến những đoạn đèo dốc quanh co cũng là dịp để anh cảm nhận đầy đủ hơn khả năng của VinFast VF 7.

“Không gian bên trong VF 7 đáp ứng tốt hành trình của bốn người lớn cùng hành lý. Mọi người đều cảm thấy thoải mái khi đi xa, kể cả trên những đoạn đường ngoằn ngoèo khi lên núi”, anh Thịnh chia sẻ.

VF 7 nổi bật trong phân khúc C-SUV với chiều dài cơ sở 2.840 mm. Kết hợp với sàn xe phẳng và cách bố trí nội thất tinh gọn, thông số này mang lại khoảng để chân rộng rãi cho hàng ghế sau, đồng thời giúp cabin có cảm giác thoáng hơn so với kích thước bên ngoài.

Khoang lái được thiết kế theo hướng tối giản, với phần lớn chức năng tập trung trên màn hình trung tâm 12,9 inch hướng về người điều khiển. Việc hạn chế các nút bấm vật lý giúp khu vực phía trước trở nên gọn gàng, trong khi hành khách phía sau có không gian ngồi rộng rãi cùng độ ngả lưng ghế phù hợp cho những chuyến đi dài.

Ngoài ưu điểm về không gian, theo anh Phan Anh, chủ xe VF 7 tại Hà Nội, hệ thống treo và khả năng kiểm soát dao động cũng giúp mẫu xe duy trì cảm giác ổn định trên những hành trình dài.

“Tôi khá ưng ý với phản hồi của hệ thống treo và khả năng dập tắt dao động. Ghế ngồi êm, tư thế ngồi thoải mái nên đi đường dài không bị mệt”, anh Phan Anh đánh giá.

Khả năng cách âm cũng là điểm được vị chủ xe nhắc tới. Dù sở hữu thiết kế và cách vận hành thiên về thể thao, VF 7 vẫn giữ được sự yên tĩnh cần thiết trong cabin, giúp các thành viên nghỉ ngơi hoặc trò chuyện dễ dàng hơn trên đường dài.

Chất thể thao của VF 7 được thể hiện rõ hơn khi xe bước vào những cung đường cao tốc hay đèo dốc. Trên phiên bản Plus dẫn động bốn bánh, hai mô-tơ điện sản sinh tổng công suất 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Sức kéo xuất hiện gần như tức thời giúp xe tăng tốc dứt khoát khi nhập làn, vượt phương tiện phía trước hoặc leo dốc.

Đi xa tốn 0 đồng tiền “xăng”

Sau sức mạnh và sự thoải mái, công nghệ hỗ trợ lái là yếu tố giúp VF 7 trở nên phù hợp hơn với những hành trình hàng trăm km. Xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, nhận diện biển báo, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn…

Trên cao tốc, hệ thống có thể hỗ trợ duy trì tốc độ, khoảng cách với phương tiện phía trước và vị trí của xe trong làn. Người điều khiển vẫn phải tập trung quan sát và làm chủ phương tiện, nhưng việc giảm bớt những thao tác lặp lại với chân ga, phanh và vô-lăng giúp hành trình dài trở nên nhẹ nhàng hơn.

Bài toán sạc pin cũng không còn là trở ngại với những người muốn vi vu bằng VF 7. Mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc V-Green hiện diện trên các tuyến quốc lộ, tại trạm dừng nghỉ, trung tâm thương mại và nhiều điểm du lịch giúp chủ xe dễ dàng kết hợp thời gian nạp pin với ăn uống, mua sắm hoặc nghỉ ngơi.

Chi phí là lợi thế đáng kể tiếp theo. Khách hàng cá nhân đang được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Nhờ đó, chủ xe có thể tiết kiệm khoản chi phí nhiên liệu lên tới cả chục triệu đồng trên nhiều hành trình dài.

Anh Trọng Nghĩa, một chủ xe tại Long An, cảm nhận rõ lợi thế này trong chuyến du lịch Đà Lạt cùng người thân. Theo tính toán của anh, việc sử dụng VF 7 giúp gia đình tiết kiệm khoảng 3 triệu đồng so với di chuyển bằng một mẫu ô tô chạy xăng.

Không chỉ giảm chi phí năng lượng, theo anh, ô tô điện còn có ít hạng mục cần chăm sóc định kỳ hơn do không phải thay dầu động cơ, lọc dầu hay bugi. Chu kỳ bảo dưỡng 15.000 km/lần của VF 7 cũng giúp chủ xe như anh hạn chế số lần vào xưởng, tiết kiệm thêm thời gian và chi phí trong quá trình sử dụng.

Lái “đã”, ngồi lâu không mệt và gần như không phải bận tâm đến tiền năng lượng, VF 7 hội tụ những giá trị được các gia đình tìm kiếm ở một mẫu xe du lịch đường dài.