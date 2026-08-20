ANTD.VN - Cholimex Food, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gia vị, nước chấm và thực phẩm đông lạnh, vừa bị cơ quan thuế xử phạt, truy thu và tính tiền chậm nộp với tổng số tiền lên tới gần 3,6 tỷ đồng.

Sau quá trình kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong giai đoạn 2024-2025, Thuế TP.HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Thực phẩm Cholimex (Cholimex Food – mã CMF).

Cơ quan thuế xác định doanh nghiệp có sai sót trong việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN), qua đó làm giảm số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Cholimex Food bị phạt, truy thu thuế gần 3,6 tỷ đồng.

Từ các sai phạm được xác định, Cholimex Food bị áp dụng mức phạt hơn 543 triệu đồng. Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp không có tình tiết tăng nặng cũng như tình tiết giảm nhẹ.

Ngoài khoản phạt hành chính, nghĩa vụ tài chính của Cholimex Food còn bao gồm hơn 2,7 tỷ đồng tiền thuế bị truy thu. Cụ thể, thuế GTGT chiếm hơn 1,4 tỷ đồng, thuế TNDN hơn 912 triệu đồng và thuế TNCN hơn 388 triệu đồng.

Doanh nghiệp cũng phải thanh toán gần 321 triệu đồng tiền chậm nộp, được xác định đến ngày 7/8/2026. Nếu tiếp tục phát sinh tiền chậm nộp sau thời điểm này, Cholimex Food phải tự xác định số tiền và nộp bổ sung cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ thuế theo quy định.

Tổng cộng, số tiền Cholimex Food phải nộp liên quan đến quyết định xử phạt lần này lên gần 3,6 tỷ đồng, bao gồm tiền phạt, thuế truy thu và tiền chậm nộp. Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận quyết định, doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo yêu cầu.

Cholimex Food đặt trụ sở tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM. Ông Diệp Nam Hải hiện là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Tiền thân của Cholimex Food được thành lập từ năm 1981, với hoạt động ban đầu chủ yếu liên quan đến chế biến thô, thủy hải sản sơ chế đông lạnh và một số sản phẩm nông sản. Sau 25 năm hoạt động, doanh nghiệp chuyển sang mô hình công ty cổ phần vào năm 2006.

Sau quá trình mở rộng hoạt động, Cholimex Food hiện phát triển danh mục sản phẩm xoay quanh ba nhóm chính gồm gia vị, nước chấm và thực phẩm đông lạnh. Các sản phẩm mang thương hiệu Cholimex hiện diện ở nhiều phân khúc, từ tương ớt, tương cà đến nước mắm và nước tương.