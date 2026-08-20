ANTD.VN - Giá xăng dầu trong nước hôm nay (20-8) đồng loạt tăng so với trước đó.

Giá xăng dầu trong nước tăng trở lại

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 20-8, Liên Bộ Công Thương- Tài chính không trích lập cũng như không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Nhưng trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, Liên Bộ quyết định tăng giá xăng dầu trong nước.

Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 21.833 đồng/lít, tăng 598 đồng/lít; Xăng E10RON95-III không cao hơn 22.668 đồng/lít, tăng 549 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Dầu diezel 0,05S không cao hơn 28.543 đồng/lít, tăng 1.310 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S không cao hơn 17.689 đồng/kg, tăng 933 đồng/kg.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 13-8, giá xăng dầu trong nước giảm, trừ dầu mazut. Trong khoảng 1 tháng qua, giá xăng dầu trong nước lên xuống đan xen.