Bất ngờ giá vàng: Thế giới vượt 4.500 USD/ounce, trong nước tăng gần 4 triệu đồng mỗi lượng

ANTD.VN - Động thái nới lỏng thanh khoản của Bộ Tài chính Mỹ đã lập tức đẩy giá vàng quốc tế tăng vọt, vượt 4.500 USD/ounce. Giá vàng trong nước cũng tăng tới 3,8 triệu đồng mỗi lượng.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, 20/8, giá vàng SJC trong nước đồng loạt tăng mạnh 3,8 triệu đồng mỗi lượng sau khi đã giảm 1,6 triệu đồng trong phiên hôm qua. Theo đó, thương hiệu vàng này được niêm yết đầu giờ sáng tại 143,5 – 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng rất mạnh, từ 3,5 cho đến 3,8 triệu đồng mỗi lượng. Theo đó, một số thương hiệu vàng nhẫn của các doanh nghiệp lớn được niêm yết đầu giờ sáng như sau: Vàng nhẫn SJC 143,0 – 146,0 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 142,9 – 146,4 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 143,5 – 147,5; nhẫn Bảo Tín Minh Châu 143,7 – 147,7 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải 143,8 – 147,8 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 143,5 – 147,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước tăng mạnh theo đà tăng trên thị trường quốc tế. Chỉ trong phiên giao dịch ngày 19/8 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã tăng mạnh tới 188,5 USD/ounce, chốt phiên ở vùng sát 4.522 USD/ounce.

Sang đến phiên châu Á, kim loại quý này đang điều chỉnh nhẹ, tính đến 9h20 theo giờ Việt Nam đã giảm hơn 32 USD từ mức giá chốt phiên hôm qua và đang giao dịch trên vùng 4.490 USD/ounce.

Giá vàng bất ngờ tăng rất mạnh

Biến động mạnh của giá vàng xuất hiện ngay sau tin tức về việc Bộ Tài chính Mỹ có động thái nhằm kiềm chế chi phí vay nợ dài hạn của chính mình.

Cụ thể, 2 tuần sau khi công bố kế hoạch mua lại trái phiếu trong quý, Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Tư cho biết họ đang "tăng gấp đôi quy mô các hoạt động mua lại hỗ trợ thanh khoản" đối với các chứng khoán có kỳ hạn từ 10 năm đến 30 năm.

Ngay lập tức, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm giảm tới 10 điểm cơ bản xuống còn 5,18%, thấp nhất kể từ năm 2007. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 6 điểm cơ bản xuống còn 4,65%.

Dù vậy, quy mô hỗ trợ còn khá khiêm tốn. Theo lịch trình đã công bố, hoạt động mua tăng thêm sẽ bắt đầu sau ngày 9/9. Với quy mô hiện tại là 14 tỷ USD cho đến ngày 4/11, thì việc gia tăng gấp đôi khối lượng này cũng chỉ đạt chưa đầy 30 tỷ USD, không đáng kể so với thị trường trái phiếu có doanh thu hàng trăm tỷ đô la mỗi ngày.

Tuy nhiên, thị trường vẫn phản ứng tích cực với động thái đó, bởi nó cho thấy một tín hiệu nới lỏng.

Cùng ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã công bố biên bản cuộc họp tháng 7. Biên bản cho thấy, một số quan chức đã lập luận ủng hộ việc tăng lãi suất, và nhiều người cho rằng việc thắt chặt chính sách tiền tệ có thể là cần thiết nếu lạm phát không giảm.

Như vậy, ngày thứ Tư đã mang đến những thông tin trái chiều. Trong khi một tỷ lệ lớn các nhà hoạch định chính sách của Fed thúc đẩy việc tăng lãi suất, thì thông báo của Bộ Tài chính lại hướng đến mục đích kéo lãi suất dài hạn xuống thấp hơn.

Và các nhà giao dịch đã đứng về phía Bộ Tài chính. Theo CME FedWatch, giá hợp đồng tương lai cho thấy xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 chỉ còn khoảng 36% tính đến sáng thứ Tư, giảm so với hơn 70% vào cuối tháng 7.