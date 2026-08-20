Bí mật sau 'chiếc khăn vành' khổng lồ xuất hiện trên đường chân trời Hòn Thơm, Phú Quốc

ANTD.VN -Giữa biển xanh, hàng dừa và bãi cát đặc trưng của Hòn Thơm, Phú Quốc - một tòa tháp với phần mái lấy cảm hứng từ câu chuyện Nam Phương Hoàng hậu đang vươn lên đầy kiêu hãnh. Những hình ảnh đầu tiên từ Rixos Phu Quoc hé lộ công trình quy mô lớn, giàu dấu ấn văn hóa, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của hòn đảo và tạo nên góc check-in siêu hot trong thời gian tới.

Phú Quốc sắp có thêm biểu tượng mới

Nhắc đến Hòn Thơm (Phú Quốc), du khách lâu nay thường nghĩ tới màu nước xanh ngọc, những bãi cát, hàng dừa nhiệt đới, cáp treo vượt biển và quần thể vui chơi giải trí quy mô lớn. Sự xuất hiện của Rixos Phu Quoc đang bổ sung thêm một lớp trải nghiệm khác cho hòn đảo: nghỉ dưỡng cao cấp đi cùng một ngôn ngữ kiến trúc có dấu ấn văn hóa rõ nét.

Được Sun Group đầu tư phát triển và Rixos - thương hiệu thuộc Ennismore, hệ sinh thái của Accor - vận hành, Rixos Phu Quoc là khu nghỉ dưỡng Rixos all-inclusive (trọn gói) đầu tiên tại Đông Nam Á. Dự án rộng hơn 131.000 m², gồm 18 khối công trình với gần 1.700 phòng và 207 suite.

Điểm dễ nhận diện nhất nằm ở kiến trúc. Lấy cảm hứng từ câu chuyện Nam Phương Hoàng hậu - Hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam, công trình đưa vào tổng thể những gam đỏ, vàng, hệ mái và các đường nét gợi nhắc kiến trúc cung đình Huế, kết hợp với vật liệu và chi tiết mang hơi hướng thủ công truyền thống.

Trên nền biển xanh và thảm thực vật nhiệt đới của Hòn Thơm, những gam màu này tạo nên độ tương phản mạnh. Chỉ cần một góc máy phù hợp, kiến trúc, hàng dừa và đường chân trời đã đủ tạo thành một khung hình hoàn chỉnh.

Đặc biệt, màu sắc và hình khối của công trình cho phép mỗi thời điểm trong ngày mang lại một diện mạo khác nhau. Nắng ban ngày làm nổi bật những mảng màu đỏ - vàng; ánh chiều tạo nên những lớp bóng đổ mềm hơn; còn khi màn đêm xuống, hệ thống chiếu sáng đưa tòa tháp trở thành một điểm sáng nổi bật giữa đảo. Những hình ảnh đầu tiên từ công trường vì thế đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, dù khu nghỉ dưỡng chưa chính thức mở cửa



Những bí ẩn từ chiếc khăn vành của vị hoàng hậu cuối cùng

Nếu tổng thể Rixos Phu Quoc tạo nên một bức tranh lớn, tòa tháp trung tâm với phần mái tương tự như chiếc khăn vành chính là chi tiết dễ trở thành “nhân vật chính” trong mỗi khung hình.

Phần mái gồm nhiều vòng tròn đồng tâm, mở rộng ra ngoài thân tháp, tạo nên hình dáng đặc biệt khi nhìn từ xa. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ hình tượng chiếc khăn vành gắn với Nam Phương Hoàng hậu, nhưng được diễn giải bằng một ngôn ngữ kiến trúc đương đại.

Đáng chú ý, hình khối này không chỉ để ngắm mà còn tạo ra nhiều hiệu ứng thị giác thú vị cho nhiếp ảnh.

Ở một số góc thấp, khi người chụp đứng đúng trục với tòa tháp, phần mái tròn phía sau có thể tạo cảm giác như một chiếc khăn vành khổng lồ đang được “đội” lên đầu nhân vật. Chỉ cần thay đổi vị trí đứng hoặc tiêu cự, tỷ lệ giữa người và công trình lập tức thay đổi, biến tòa tháp thành một “đạo cụ” khổng lồ trong khung hình.

Đây cũng là kiểu góc chụp đòi hỏi một chút kiên nhẫn: người chụp cần căn trục, thử khoảng cách và chờ đúng điều kiện ánh sáng để các vòng mái tạo thành hình khối đẹp nhất.

Đến cuối ngày, phần cấu trúc biểu tượng này lại có thêm một diện mạo khác. Khi mặt trời hạ thấp, ánh sáng vàng phủ lên phần mái và thân tháp, tạo nên những lớp màu tương phản với nền biển và bầu trời. Với những người yêu nhiếp ảnh, đây có thể là thời điểm đáng chờ nhất để bắt được khoảnh khắc công trình và ánh hoàng hôn cùng xuất hiện trong một khung hình.

Khi trời tối, các vòng tròn đồng tâm được chiếu sáng, khiến phần mái nổi bật như một quầng sáng trên đường chân trời. Từ một chi tiết kiến trúc ban ngày, tòa tháp chuyển thành điểm nhấn thị giác hoàn toàn khác vào ban đêm.

Chính khả năng “biến hình” theo ánh sáng khiến Rixos Phu Quoc có nhiều chất liệu để trở thành một background mới của Hòn Thơm - nơi du khách không chỉ chụp ảnh với biển mà còn có thể đưa chính kiến trúc của khu nghỉ dưỡng vào câu chuyện của mỗi khung hình.

Sự xuất hiện của Rixos Phu Quoc cũng góp thêm một mảnh ghép cho diện mạo đang thay đổi của Hòn Thơm. Từ một điểm đến nổi tiếng với thiên nhiên, cáp treo và các trải nghiệm vui chơi, hòn đảo đang dần có thêm những không gian lưu trú, ẩm thực và giải trí, kéo dài thời gian khám phá của du khách từ ban ngày sang buổi tối.

Vẫn là biển xanh, hàng dừa và những bãi cát quen thuộc. Nhưng trên đường chân trời Hòn Thơm, một hình khối mới đang dần trở thành dấu hiệu nhận diện.

Và khi Rixos Phu Quoc chính thức mở cửa, rất có thể chiếc “khăn vành Nam Phương” sẽ không chỉ là một điểm nhấn kiến trúc, mà còn trở thành một trong những background đầu tiên du khách muốn tìm đến khi đặt chân lên đảo.