Hàng Việt đón cơ hội mới từ thị trường Nam Mỹ

ANTD.VN - Argentina, Uruguay và Paraguay đang mở ra những cơ hội cho hàng Việt khi các nền kinh tế này đẩy mạnh hội nhập, đầu tư và mở rộng quan hệ thương mại với các đối tác.

Máy móc, thiết bị và công nghiệp hỗ trợ là những lĩnh vực triển vọng tại ba thị trường Argentina, Paraguay và Uruguay

Theo số liệu từ Viện Thống kê và Điều tra Dân số Quốc gia Argentina (INDEC), 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nằm trong nhóm đối tác mà Argentina có thặng dư thương mại lớn. Argentina xuất khẩu sang Việt Nam khoảng 1,801 tỷ USD và nhập khẩu từ Việt Nam 469 triệu USD, tương ứng mức thặng dư 1,332 tỷ USD.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Argentina, những cải cách kinh tế gần đây cùng việc đơn giản hóa thủ tục, nới lỏng quản lý ngoại hối và cắt giảm một số rào cản thương mại đang tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng hóa nước ngoài tiếp cận thị trường.

Đáng chú ý, Argentina đã đưa thuế nhập khẩu có xuất xứ ngoài Mercosur đối với điện thoại di động về 0% từ ngày 15/1/2026. Cùng với đó, Argentina có nhu cầu đáng kể đối với thiết bị điện tử và linh kiện phục vụ hoạt động lắp ráp, viễn thông và tiêu dùng, trong khi Việt Nam đã hình thành năng lực sản xuất điện tử quy mô lớn. Linh kiện, bán thành phẩm, phụ kiện công nghệ và thiết bị phục vụ chuyển đổi số có thể trở thành những mặt hàng được hưởng lợi.

Một cơ hội khác đang nổi lên là các dự án dầu khí ở Vaca Muerta, khai thác lithium, năng lượng tái tạo, logistics và hạ tầng đang tạo ra nhu cầu đối với máy móc, phụ tùng, thiết bị điện và vật tư sản xuất. Điều này đặt ra một hướng đi mới cho doanh nghiệp Việt Nam. Thay vì chỉ tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu ngắn hạn, doanh nghiệp có thể hướng tới trở thành nhà cung cấp cho các dự án công nghiệp, năng lượng và hạ tầng tại Nam Mỹ.

Thương vụ cho biết, nếu Argentina là thị trường lớn nhất, Uruguay và Paraguay lại có những lợi thế riêng.

Paraguay có lợi thế về nông nghiệp, năng lượng và vị trí trong mạng lưới kinh tế Nam Mỹ. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, cơ hội tại Paraguay không nhất thiết chỉ nằm ở xuất khẩu hàng hóa mà còn có thể mở rộng sang máy móc nông nghiệp, thiết bị công nghiệp, phụ tùng và các sản phẩm phục vụ chế biến.

Cùng với đó, thủy sản và thực phẩm chế biến là những ngành có triển vọng. Đồng thời, Paraguay có thế mạnh về đậu tương, phụ phẩm nông nghiệp, bông và các sản phẩm chăn nuôi, những nhóm hàng có tính bổ trợ nhất định với nhu cầu sản xuất của Việt Nam. Việc kết nối hai chiều vì vậy có thể tạo nền tảng tốt hơn cho quan hệ thương mại dài hạn.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, điện thoại và linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị và công nghiệp hỗ trợ, thủy sản và thực phẩm chế biến là những lĩnh vực có triển vọng tại ba thị trường Argentina, Paraguay và Uruguay.

Dệt may, giày dép và hàng tiêu dùng Việt Nam đã có chỗ đứng nhất định nhưng đang phải cạnh tranh mạnh với các quốc gia khác và các nhà cung cấp trong nội khối Mercosur. Vì vậy, đây là nhóm cần duy trì và mở rộng có chọn lọc thay vì chạy theo mục tiêu tăng sản lượng bằng mọi giá.

Với nông sản, Argentina, Uruguay và Paraguay đều có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp nên Việt Nam khó cạnh tranh trực tiếp ở các sản phẩm phổ thông. Cơ hội phù hợp hơn nằm ở cà phê chế biến, hạt tiêu, thực phẩm từ nông sản nhiệt đới, đồ uống, sản phẩm hữu cơ và những mặt hàng có giá trị gia tăng cao.

Đại diện Thương vụ cho rằng, cơ hội từ Nam Mỹ đang xuất hiện, nhưng để biến cơ hội thành kim ngạch xuất khẩu thực tế, Việt Nam cần đi trước một bước trong xúc tiến thương mại thay vì chỉ tổ chức các chương trình giới thiệu sản phẩm, hoạt động xúc tiến thương mại nên tập trung nhiều hơn vào kết nối doanh nghiệp với các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối và các dự án đầu tư tại Argentina, Uruguay và Paraguay.

Đặc biệt, với nhóm máy móc, thiết bị và công nghiệp hỗ trợ, cần hướng tới những dự án cụ thể trong năng lượng, khai khoáng, logistics, nông nghiệp và hạ tầng. Đây là cách giúp doanh nghiệp Việt Nam chuyển từ những đơn hàng ngắn hạn sang quan hệ cung ứng dài hạn.

Cùng với đó, việc xây dựng mạng lưới phân phối, dịch vụ hậu mãi và nhận diện thương hiệu tại địa bàn cũng trở nên rất quan trọng. Một sản phẩm có giá cạnh tranh nhưng thiếu đại lý, dịch vụ kỹ thuật và khả năng cung ứng ổn định sẽ khó giữ được thị phần trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao.