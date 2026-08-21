Phòng thí nghiệm hóa đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017: Bước tiến lớn của Vĩnh Tân 4 trong việc tối ưu chi phí, bảo vệ môi trường

ANTD.VN - Vừa qua, ngày 22/7/2026, Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC) đã chính thức trao Quyết định số 386/QĐ-AOSC công nhận Tổ thí nghiệm Hóa – Phân xưởng Hóa của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 có năng lực thử nghiệm đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 với mã hiệu VLAT-1.0577. Dấu mốc này khẳng định năng lực tự chủ thử nghiệm độc lập của đơn vị, tạo tiền đề tối ưu hóa hàng chục tỷ đồng chi phí than, dầu nhiên liệu sản xuất và nâng cao hiệu quả kiểm soát phát thải ngay từ đầu nguồn.

Là đơn vị Chi nhánh trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 ngay từ những ngày đầu xây dựng đã được định hình với sứ mệnh cung cấp nguồn điện năng an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia. Song hành cùng nhiệm vụ chính trị đó là chủ trương đầu tư đồng bộ các công nghệ tiên tiến nhất nhằm kiểm soát môi trường và tối ưu hóa hiệu suất kinh tế.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Lễ công bố Quyết định công nhận Tổ thí nghiệm Hóa – Phân xưởng Hóa, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 có năng lực thử nghiệm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Ông Phạm Trường An – Quản đốc Phân xưởng Hóa, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cho biết: "Thành quả đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 lần này là kết tinh từ sự nỗ lực bền bỉ, kiên trì của tập thể cán bộ, công nhân viên Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 xuyên suốt hành trình từ năm 2019. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức về cơ sở vật chất ban đầu, đến cuối năm 2023 – đầu năm 2024, tòa nhà thí nghiệm mới khang trang với tổng diện tích sử dụng 689m² đã chính thức được hoàn thiện và đưa vào vận hành.

Cùng với việc đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị phân tích hiện đại và chuẩn hóa năng lực chuyên môn của đội ngũ kỹ thuật viên, Tổ Thí nghiệm Hóa – Phân xưởng Hóa đã hoàn tất toàn bộ quy trình thẩm định khắt khe của tổ chức công nhận quốc tế AOSC".

Quang cảnh một góc làm việc của Tổ Thí nghiệm Hóa – Phân xưởng Hóa Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Ông Vũ Thanh Hải – Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 khẳng định: "Với quy mô tiêu thụ hàng năm khoảng 5 triệu tấn than và 8.000 tấn dầu nhiên liệu, chi phí đầu vào chiếm tới hơn 60% giá thành sản xuất.

Do đó, việc phân tích chính xác các mẫu than, dầu và hóa phẩm không chỉ là 'chìa khóa vàng' kiểm soát hiệu quả kinh tế và tiết kiệm hàng chục tỷ đồng cho Nhà máy, mà còn là căn cứ then chốt để đánh giá chuẩn xác tình trạng vận hành thiết bị, đồng thời chủ động kiểm soát chặt chẽ các chỉ số phát thải, bảo vệ môi trường bền vững".

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu chung về năng lực kỹ thuật và hệ thống quản lý của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) ban hành. Việc Tổ Thí nghiệm Hóa - Phân xưởng Hóa, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 mang lại giá trị pháp lý độc lập cho các kết quả thử nghiệm, giúp Nhà máy chủ động kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu cơ bản như nhiệt trị, độ ẩm, độ tro của nguồn nhiên liệu nhập về, bảo đảm tính minh bạch và chuẩn xác tuyệt đối trong công tác nghiệm thu thương mại.

Bên cạnh giá trị kinh tế trực tiếp, nguồn dữ liệu phân tích chuẩn xác từ Phòng Thí nghiệm Hóa là căn cứ khoa học để Nhà máy chủ động kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu phát thải môi trường.

Việc nắm bắt chính xác hàm lượng lưu huỳnh và các thành phần trong than cho phép kỹ sư vận hành điều tiết tối ưu các hệ thống bảo vệ môi trường như khử lưu huỳnh (FGD), khử Nitơ Oxit (SCR) và lọc bụi tĩnh điện (ESP), bảo đảm các thông số phát thải luôn nằm sâu dưới ngưỡng quy chuẩn quốc gia hiện hành.

Hơn thế nữa, kết quả thử nghiệm còn giúp đánh giá chính xác tình trạng vận hành thiết bị, ngăn ngừa hiện tượng đóng xỉ buồng đốt, hạn chế xói mòn bề mặt truyền nhiệt; từ đó đưa ra các giải pháp căn chỉnh, tối ưu hóa chế độ cháy và nâng cao tuổi thọ vận hành của toàn bộ dây chuyền lò – tuabin – máy phát.

Sự kiện công nhận Tổ Thí nghiệm Hóa đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 là minh chứng sống động cho định hướng phát triển bền vững của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: lấy khoa học kỹ thuật chuẩn mực làm nền tảng tối ưu giá thành sản xuất, và lấy công nghệ tiên tiến làm cam kết vững chắc cho công tác bảo vệ môi trường sinh thái.